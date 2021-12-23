新港板頭厝拚觀光 火車頭回來了

嘉義縣新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠「相信有一天火車會轉來」，美夢終成真。（記者蔡宗勳攝）

2021/12/23 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉板頭厝原是糖鐵嘉北線北港到嘉義市、崙子線通往蒜頭糖廠交會處，承載鄉親回憶，台糖廢鐵道後，新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠堅信「有一天火車會轉來」，經爭取，由新港鄉公所擬定計畫向台糖承租兩座火車頭，日前載回置放，踏出「火車轉來」第一步。

陳明惠十五年前返鄉投入社區營造，蒐集早年農村生活器具，打造「頂菜園鄉土館」推廣農村文化，重建板頭厝車站，在車站旁豎立「相信有一天火車會轉來」看板，但許多人認為不可能實現。

陳明惠表示，立下「火車轉來」目標十五年，過程積極和台糖交涉，近年向新港鄉公所求助，獲鄉長林茂盛應允，由公所提出「笨港農村大生活圈集散地—火車地景建置與維護計畫」，追加租借保證金二十萬元預算，由代表會審議通過，公所、代表會和協會攜手促成，兩座火車頭日前已運至板頭厝車站，近期將重新油漆，找回昔日風華。

陳明惠指出，將以台糖嘉北線與崙子線鐵道交會口進行營造，打造成新港鄉、六腳鄉農村大生活圈集散地，吸引遊客，活絡農村經濟。

林茂盛強調，火車頭回來只是開始，公所攜手社區、社團結合在地交趾陶、剪黏藝術與媽祖信仰等元素，串連六腳鄉、雲林縣北港鎮等各地觀光景點，推廣旅遊行程。

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