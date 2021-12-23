為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　嘉義縣

    新港板頭厝拚觀光 火車頭回來了

    嘉義縣新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠「相信有一天火車會轉來」，美夢終成真。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠「相信有一天火車會轉來」，美夢終成真。（記者蔡宗勳攝）

    2021/12/23 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣新港鄉板頭厝原是糖鐵嘉北線北港到嘉義市、崙子線通往蒜頭糖廠交會處，承載鄉親回憶，台糖廢鐵道後，新港鄉頂菜園發展協會理事長陳明惠堅信「有一天火車會轉來」，經爭取，由新港鄉公所擬定計畫向台糖承租兩座火車頭，日前載回置放，踏出「火車轉來」第一步。

    陳明惠十五年前返鄉投入社區營造，蒐集早年農村生活器具，打造「頂菜園鄉土館」推廣農村文化，重建板頭厝車站，在車站旁豎立「相信有一天火車會轉來」看板，但許多人認為不可能實現。

    陳明惠表示，立下「火車轉來」目標十五年，過程積極和台糖交涉，近年向新港鄉公所求助，獲鄉長林茂盛應允，由公所提出「笨港農村大生活圈集散地—火車地景建置與維護計畫」，追加租借保證金二十萬元預算，由代表會審議通過，公所、代表會和協會攜手促成，兩座火車頭日前已運至板頭厝車站，近期將重新油漆，找回昔日風華。

    陳明惠指出，將以台糖嘉北線與崙子線鐵道交會口進行營造，打造成新港鄉、六腳鄉農村大生活圈集散地，吸引遊客，活絡農村經濟。

    林茂盛強調，火車頭回來只是開始，公所攜手社區、社團結合在地交趾陶、剪黏藝術與媽祖信仰等元素，串連六腳鄉、雲林縣北港鎮等各地觀光景點，推廣旅遊行程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    嘉義縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播