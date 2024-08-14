嘉義台37線延伸到台南新營 將重啟可行性研究

台37線從嘉義縣往南延伸可串聯台南市新營區。（記者林宜樟攝）

2024/08/14 17:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣推動產業發展，地方盼台37線往南延伸到台南市新營區，串聯共同生活圈，立法院交通委員會今天邀交通部官員到縣府開會討論台37線延伸案等交通重大建設，交通部長李孟諺說，嘉義縣與台南市均推動重大產業建設，嘉義科學園區與台南科學園區之間有交通需求，請縣府再提案，由公路局重啟台37線延伸案可行性研究，規劃階段再分期延伸到新營。

會議討論高鐵橋下道路台37線延伸案、布袋商港聯外道路新闢工程及水上車站大平台三大重大交通建設，立委蔡易餘、王育敏及嘉義縣長翁章梁等出席。縣府簡報說明，為串聯嘉義科學園區及台南科學園區，鏈結南部半導體S廊帶，有效整合嘉義、新營與台南生活圈，台37線延伸方案從縣道167線路口處往南到台20線，規劃路線長37.7公里，經費145.53億元。

公路局長陳文瑞說明，此案曾進行可行性研究，採高鐵橋下側車道設置，但遇到八掌溪、崩埤大排、國道1號及台鐵軌道，平面側車道無法通行，必須採高架路段，但高架段必須與高鐵軌道距離至少12公尺，所需道路用地增為1倍，行政院2020年4月回覆再予以檢討；翁章梁、蔡易餘都說，嘉義與台南的科學園區、產業園區開發，交通需求大增，請交通部就嘉義到新營段先行推動。

李孟諺說，嘉義縣開發馬稠後產業園區、嘉義科學園區、無人機產業及華泰OUTLET進駐，台南市則有柳營科技工業區、麻豆工業區及南科三期開發等，北台南與嘉義為共同生活圈，請縣府與公路局合作討論先前行政院的意見，再送新案重啟可行性研究。

布袋商港聯外道路新闢工程部分，連接布袋海埔新生地到布袋第三漁港聯絡道，原編列13億6千萬元經費，因原物料上漲及交通部審查建議採用鍍鋅鋼筋，抵抗鹽害，共需增1億5300萬元預算，將由縣政府、交通部公路局及航港局進行討論，擬定增加經費的分配比例。

水上車站大平台部分，蔡易餘、王育敏及翁章梁等均盼重啟水上鐵路高架化評估。李孟諺說，請縣府重新提案水上鐵路高架化，再進行審議，若無法通過審議，再考慮推動車站大平台計畫。

立法院交通委員會今天邀交通部官員到縣府開會討論台37線延伸案等交通重大建設。（記者林宜樟攝）

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