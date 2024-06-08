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首頁　>　嘉義縣

嘉義布袋樹林里包粽 1700顆讓全里吃開心

長輩們一早就包粽。（記者林宜樟攝）

長輩們一早就包粽。（記者林宜樟攝）

2024/06/08 13:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕端午連假第1天，嘉義縣布袋鎮樹林里與樹林社區發展協會在社區老人食堂舉辦包粽樂活動，數十名志工一同包出1700多顆粽子，發放給全里240多戶人家每戶6顆，讓全里里民都能節感受端午樂趣。

布袋鎮長蔡瑋傑、縣議員黃金茂、翁聰賢等今天一起參與包粽活動，與百餘位里民感受端午佳節氣氛；樹林里長莊照鼎說，去年首次舉辦包粽活動，吸引不少長輩參加，共包1500顆粽子，直說今年一定還要包，今天清晨就有許多長輩志工到今年啟動的老人食堂一邊話家常一邊包粽，享用豐盛的海產粥，領取特色香包。

樹林社區發展協會理事長莊仁義說，他與兒子莊照鼎長年服務里民，自掏腰包準備西瓜、飲料，目的是希望里民們在社區感受到溫暖；娘家在樹林里、已嫁到台南的莊涴婷從事社區送餐服務，傳統節日就會回娘家當志工，今天還邀請台南志工一同到嘉義來包粽，讓社區更熱鬧。

88歲高齡志工黃莊錦踀身體硬朗，一早就到老人食堂包粽，非常開心；連假仍到校關心孩子假期活動的貴林國小校長鄭宏麟也參與包粽，他去年首次參與社區包粽，笑說「真的不會包」，今年包3顆，明年一定要繼續參加，再包6顆就可學會包粽。

樹林里居民凝聚力強，一起包粽。（記者林宜樟攝）

樹林里居民凝聚力強，一起包粽。（記者林宜樟攝）

莊涴婷（左）教導貴林國小校長鄭宏麟（右）包粽子。（記者林宜樟攝）

莊涴婷（左）教導貴林國小校長鄭宏麟（右）包粽子。（記者林宜樟攝）

布袋鎮樹林社區號召志工包1700多顆粽子送給里民。（記者林宜樟攝）

布袋鎮樹林社區號召志工包1700多顆粽子送給里民。（記者林宜樟攝）

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