嘉義縣年貨大街剩今天 200多攤民眾大採購

嘉義縣年貨大街吸引許多民眾採買。（記者林宜樟攝）

2024/01/28 10:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府在縣府前廣場舉辦「嘉有好市集—年貨大街」，活動以「龍」為主題，有200多攤業者參與，規劃「龍賀呷」、「龍賀買」、「龍賀耍」三大年貨主題，有各式各樣的農特產及年貨、美食，今天是最後一天，民眾可以前來採購年貨，感受年味。

嘉義縣長翁章梁說，縣府從2020年開始舉辦年貨大街活動，各界好評不斷，即將迎接農曆過年，縣府邀集嘉義縣優質業者，有農特產品、在地美食、手作文創、特色伴手禮及年節南北貨，讓民眾能一次買齊年貨及伴手禮。

200多攤業者有各種農特產、美食區和伴手禮，還有業者展售在台灣栽培的白草莓，難得一見；翁章梁說，年貨大街邀請嘉義縣書法學會書法大師現場為民眾揮毫寫春聯，每人可索取一份，嘉義縣茶道花藝推廣協會設置茶席，讓民眾品茗，還邀請五星咖啡莊園手沖精品咖啡，讓鄉親品嘗阿里山咖啡的獨特風味。

縣府農業處表示，民眾在嘉有好市集年貨大街攤位消費滿100元可蓋章集1點，集滿5點兌換市集消費現金券20元，集滿10點可參加抽獎活動，有機會抽中智慧型手機、智慧型手錶、藍芽耳機、嘉義優鮮禮包等好禮，刺激買氣。

有農民展售在嘉義縣栽培的白草莓。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁走逛年貨大街各攤位。（記者林宜樟攝）

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