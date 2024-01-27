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來自日本牛奶皇后米 翁章梁台中推廣改良種嘉義鮮Q米

翁章梁邀請米食相關業者試吃，行銷新米種品牌「嘉義鮮Q米」，獲得好評。（記者蔡淑媛攝）

翁章梁邀請米食相關業者試吃，行銷新米種品牌「嘉義鮮Q米」，獲得好評。（記者蔡淑媛攝）

2024/01/27 22:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕嘉義縣長翁章梁今天到台中舉辦試吃會，行銷新米種品牌「嘉義鮮Q米」（台南20號），強調取自日本原生種「牛奶皇后」，經台南農業改良場9年培育，加上台梗4號的芋頭香及台農84號的米粒大及防稻熱病，熱飯輕柔、冷飯Q彈，連糙米都不用浸泡，就很好吃，相信家庭愛吃，韓、日料業者也會愛用，一旦市調滿意度高，很快將進軍食用米市場。

嘉義縣府行銷嘉義鮮Q米舉行「嘉義鮮Q米食宴試」，品嘗原味鮮Q白米與糙米，邀請中日韓餐廳、鮮食開發業者及食品加工、連鎖品牌等業者，翁章梁現場嘗試烏魚子炒飯、韓式握拳飯及海鮮粥等，獲得業者一致好評，更讚賞其中糙米口感好軟Q，也很適合推廣校園。

翁章梁表示，米飯這麼普遍，嘉義仍大推這支鮮Q米，就是因為它很特別，原生地在日本，在嘉義鹿草種植，經農改場培育成功，有點半糯米，口感軟Q黏，冷飯也特別好吃，適合作壽司等加工品，糙米更特別不用浸泡，煮出光亮度、香氣和Q感都很充足。

台南農改場鹿草分場長陳榮坤進一步說明，嘉義鮮Q米有1/4的日本牛奶皇后血統，為適應嘉義氣候，經改良培育後口感軟黏Q彈、帶芋頭香，而且台灣種米一年兩獲，比日本米更新鮮，而且增加抗病性，也減少環境用藥，適合推廣農民種植，而且是直鏈澱粉含量低倉儲3至6個月口感還是很好更適合餐飲業者使用。

「食宴試」推出菜色細膩呈現嘉義文化，前菜沙拉使用嘉義縣18鄉鎮的食材，烏魚子炒飯選用東石的烏魚子，並將白米和糙米混合推出韓式拳頭飯，更使用嘉義特有烹調方式，以布袋鮮蚵、溪口鵪鶉蛋煮成「嘉己人海鮮粥」，甜點則推薦番路鄉的柿子冰淇淋。

嘉義鮮Ｑ米做成烏魚子炒飯、韓式握拳飯及海鮮粥等。（記者蔡淑媛攝）

嘉義鮮Ｑ米做成烏魚子炒飯、韓式握拳飯及海鮮粥等。（記者蔡淑媛攝）

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