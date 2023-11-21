阿里山林鐵軌道被放木頭、堆雜物 林鐵：將調查究責

阿里山林鐵嘉義市林森東路段，11月9日遭人移置木頭到鐵軌上。（記者王善嬿攝）

2023/11/21 13:06

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路是許多遊客訪嘉熱門體驗遊程之一，然而有民眾爆料，近日阿里山林鐵在林森東路近嘉義文財殿段，被人先後放置木頭及枯樹枝在軌道上，恐危及行車安全；阿里山林鐵及文化資產管理處表示，已調閱平交道監視器影像，但尚未發現可疑人員，今天下午將會同當地里幹事會勘，向附近居民宣導，盡早追查可疑人士究責。

爆料民眾說，11月9日在阿里山林鐵3公里450公尺處，曾有樹木不明出現在列車行經路線上，近日在3公里500公尺處，又發現被人放枯樹枝在鐵軌上，9月也曾有人為惡意推倒樹木在鐵軌上事件，都可能危及行車安全。此外，在林森國小對面路段，鐵軌兩側因緊鄰馬路，還遭人堆放物品，希望相關單位重視，規劃因應措施避免再次發生。

阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱說，9到11月在阿里山林鐵1至5公里路段進行危木筏除及除草作業，危木截斷後先暫置軌道外側空地，17日起集中運離現場，預計21日清理完畢；11月9日在第17號平交道與第18號平交道中間，發現部分截斷危木遭人移至軌道上，17日又遭放置枝條，2次都被巡查人員及時發現，立即移除，並未發生事故。

周恆凱表示，經調閱平交道監視畫面，還未查獲可疑人士，然而在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品足以妨害行車安全者，已違反鐵路法第68-1規定，可處1萬元以上100萬元以下罰鍰，也將研議增設監視錄影器，呼籲民眾勿誤觸法網。

近日鐵軌上遭不明人士放樹枝。（記者王善嬿攝）

阿里山林鐵嘉義市林森東路段鐵軌旁，有雜物堆放，民眾擔憂影響林鐵行車安全。（記者王善嬿攝）

嘉義市林森東路阿里山林鐵鐵軌緊鄰馬路與民宅。（記者王善嬿攝）

阿里山林鐵及文資處設有告示牌禁堆放雜物。（記者王善嬿攝）

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