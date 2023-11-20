「小民參政歐巴桑聯盟」首插旗嘉義市 嘉義女兒陳玥妗登記選立委

「嘉義女兒」陳玥妗今天到嘉義市選委會登記參選嘉義市立委。（記者王善嬿攝）

2023/11/20 12:28

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市立委選舉登記首日，「小民參政歐巴桑聯盟」首度插旗嘉市，推薦嘉義女兒、擔任大腳小腳親子共學團雲嘉團領隊陳玥妗參選嘉義市立委，今天上午10點20分完成登記。

陳玥妗今天上午由小歐盟黨召集人林詩涵陪同到嘉義市選委會登記，支持親子家庭到場，將小歐盟的政見理念投進投票箱，代表小歐盟及陳玥妗如當選，會全力為小孩、親子家庭等小民發聲。

陳玥妗說，她在嘉義成長、求學，因阿公熱心公共事務，她從小跟著阿公參與台灣民主運動，耳濡目染，為承襲家族為台灣民主拚搏精神，以及留給孩子自由、民主的社會和國家，決定參與明年嘉義市立委選舉。

陳玥妗說，她是一名平凡的職業婦女、單親媽媽，因為平凡更知道市井小民的需要，擔任立委將關注人民心聲和需求，推動修法、立法，讓立法院能有國、民兩黨以外的多元聲音和價值被看見。

小歐盟黨召集人、島呼冊店共同經營者林詩涵說，小歐盟黨有95％成員是女性及媽媽，為爭取兒童權益，以及提出以親子家庭出發的政策，2018年第一次投入議員選舉，2019年正式登記為政黨。

林詩涵表示，明年立委選舉，小歐盟共推出10名立委參選人，提出6大政見理念，包括兒童人權法制化；縮小性別勞參率差距及薪資差距，並納入LGBTQ+群體需求觀點，確保老年照護服務品質；推動雙親平等參與育兒政策、普設育兒支持據點；追求淨零轉型，確保人民生活品質；降低參政門檻，打破金權政治，促進多元政黨發展；累積民防能量，做好戰時及大型災害準備等。

陳玥妗（左）今天由小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵（右）陪同，登記參選嘉義市立委。（小歐盟黨提供）

小民參政歐巴桑聯盟支持者今天陪同陳玥妗登記參選嘉義市立委，表達參政理念。（記者王善嬿攝）

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