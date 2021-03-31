總教練全年無休！ 嘉義和睦國小羽球隊克難練球 15年拿37座冠軍

洪清忠用寶特瓶自製羽球隊訓練器材。（和睦國小提供）

2021/03/31 15:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉和睦國小羽球隊自2006年成立迄今15年，全國比賽個人、團體冠軍拿下共37座，歸功於總教練洪清忠幾乎全年無休的陪伴，學校也因此成為孩子課後、假日的避風港，且因學校資源有限，洪清忠還利用寶特瓶自製訓練器材，回收社區球隊二手羽球供選手練習，球隊從無到有，和睦國小校長陳振興稱洪清忠根本是學校「重磅守護神」。

陳振興說，洪清忠2005年自商界退休，成為學校的羽球隊總教練，起初沒場地、沒學生，洪清忠自製球拍、自己油漆粉刷場地，第一年招收7個學生，有單親學子無人接送回家，他就騎著「哈雷重機」送學生回家，甚至到網咖找迷途羔羊，認真經營與孩子培養出默契；學校訓練環境克難，洪清忠就發揮創意，在腳踏車內胎與可樂2000cc瓶子裡面裝砂，作為選手手臂、腕力訓練器材，還自創「四合一教學法」，一次練習兼練臂力、腕力、肌耐力及反應力，提高練習效率，讓孩子有時間複習課業。

陳振興說，洪清忠領取微薄的鐘點費，除農曆春節，幾乎以校為家，孩子課後、假日到校訓練也都不用另外付費，羽球隊全年無休而有「7-11」稱號。

洪清忠表示，約17年前他借用學校場館練習羽球，加上自己有羽球專長，因此投入和睦國小羽球教學，以培訓參加全國賽選手為目標，目前社團成員約80位、羽球球隊有25人。

洪清忠說，羽球選手對體能訓練很要求，在校則訓練他們跑樓梯、操場鍛鍊，欣慰孩子們很能吃苦，尤其6年級的黃惠欣，全國性競賽個人、團體冠軍至少拿了10座，即使參加雙打賽，在搭檔開球後，只靠她1人就能與2名對手對打，前景看好。

嘉義市桃城獅子會得知和睦國小經費不足困境，以年度補助方式，補助學校12萬元，今天捐贈儀式在和睦國小舉行，由桃城獅子會會長蔡惠如代表捐贈經費，校長陳振興回贈感謝狀。

蔡惠如說，孩子國小一年級曾就讀和睦國小，之後因搬到嘉義市而轉學，得知學校人力、經費不足窘況，在獅友支持下，補助球隊經費，希望小選手們無後顧之憂、勇敢逐夢。

陳振興說，以往跨縣市參加全國賽，因缺乏經費，選手都當天往返、舟車勞頓，將運用獅子會補助經費增加師資鐘點費、參賽旅費跟購置服裝。

和睦國小羽球隊因資源有限，還回收社區球隊羽球，做為選手訓練用球。（和睦國小提供）

羽球隊總教練洪清忠幾乎以校為家。（記者王善嬿攝）

桃城獅子會今捐贈12萬元，希望羽球隊孩子勇敢逐夢。（記者王善嬿攝）

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