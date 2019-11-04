蔡英文談育兒福利 「老人家要多鼓勵年輕人敢生敢養」

蔡英文到嘉義縣水上鄉奉安宮參拜。 （記者林宜樟攝）

2019-11-04 22:55:50

〔記者林宜樟／嘉義報導〕總統蔡英文今天到嘉義縣水上鄉奉安宮參拜贈匾，她致詞時提及育兒福利，「老人家要多鼓勵年輕人敢生敢養」，也表示中國對台灣壓力越來越大，全世界、所有民主國家都在看明年選舉台灣人怎麼投票，能否守住台灣主權與民主自由，呼籲民眾「1月11日讓蔡英文再拚4年」，將台灣人的決心投給全世界看。

蔡英文今天由嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥等陪同到奉安宮參拜，她致詞說，政府照顧農民，提供小型農機具補助，讓農民更輕鬆耕作，明年將繼續辦理；並提出政策，讓農民退休後可領年金，安居樂業，政府也推動農產外銷，芭樂已能外銷至美國，將優質農產品行銷到全世界。

蔡英文也說，政府持續引進國外投資，讓年輕人有更多的機會，現在經濟成長率是亞洲4小龍第1名，經濟好，就可多照顧老人家和孩子；她上任時長照預算1年50億元，明年已成長到400億元，而0到6歲托育補助等政策，原本預算只有200多億元，現在已有600多億元，「老人家要多鼓勵年輕人敢生敢養」。

蔡英文也說，國會過半非常重要，需要改革、做以前的總統不敢做的事，都需要國會支持；請民眾立委投給民進黨的蔡易餘，讓他高票連任，政黨票投給民進黨，讓民進黨國會過半，讓政治穩定。

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