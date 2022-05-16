嘉市知名飯店自助餐 平日暫停內用

日本料理業者推出防疫便當，中午銷售情形不錯。（張義松提供）

2022/05/16 05:30

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診數攀升，影響民眾到餐廳內用意願，嘉義市耐斯王子大飯店即日起至五月三十一日止，提供自助餐點的萬國百匯餐廳週一至週五午、晚餐暫停內用，有部分餐廳內用客人大減，推出便當外帶因應。

嘉義市知名餐廳次郎日本料理店的母親節訂桌全數取消、改採外帶，業者張義松表示，近期將推出一百元、一百二十元、一百五十元等不同組合的便當（見圖，張義松提供）因應。樂億皇家渡假酒店內用受影響，將港式飲茶及中餐廳合併使用同一個場地，減少水電、人力開銷來因應。

嘉義縣昨新增三百六十八名確診案例，嘉義市新增一百九十名，全國今天起開放施打第三劑距今間隔五個月以上的六十五歲以上民眾、長照機構住民、十八歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者接種第四劑疫苗。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，全縣六至十一歲兒童接種疫苗有五千五百二十七人，接種率三十一‧七九％，無接獲通報不良反應，提醒六十五歲以上民眾，五月底前接種疫苗，可獲五百元禮券或衛教品。

嘉義市府衛生局長廖育瑋表示，嘉市預估符合接種第四劑條件者不到一千人，民眾可到六十二家合約院所預約施打；針對六歲以下學齡前兒童，台中榮總嘉義分院已開設「學齡前兒童就醫綠色通道」，由兒科專科醫師看診，提供評估、採檢與診療服務。

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