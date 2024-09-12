嘉義國際啤酒公益馬拉松9/29見 網紅「小比媽媽」將帶腦麻兒跑10K

網紅「小比媽媽」陳嘉齡為嘉義馬拉松活動代言，將為母子創下第288場賽事里程碑。（記者王善嬿攝）

2024/09/12 16:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「第8屆嘉義國際啤酒公益馬拉松」9月29日自嘉義市玉山路開跑，本名陳嘉齡的網紅「小比媽媽」今天出席記者會為活動代言，她帶著重度腦性麻痺兒子「小比」征戰各大馬拉松賽事，母子倆將參加10公里組，為兩人再創第288場賽事里程碑。

嘉義國際啤酒公益馬拉松由嘉義市體育運動總會、住商不動產嘉義聯盟會19家店東、樂億皇家渡假酒店等主辦，今天在樂億皇家渡假酒店舉行記者會，嘉義市政府教育處長郭添財、嘉市議長陳姿妏、住商不動產加盟總部總監徐佳馨、樂億皇家渡假酒店董事長吳榮貴、嘉義市體育運動總會理事長蔡協成等人介紹賽事特色，歡迎跑者齊聚嘉市「跑出健康跑出愛」。

蔡協成表示，賽事當天除了提供烤雞、豬腳、冰糖醬鴨、烤山豬、冰棒等豐富補給品，還有住宿券抽獎，目前已4000餘名跑者報名參賽；活動當天還舉辦樂億皇家酒店潑水節活動，市民、小朋友可免費玩水、戲水，當天並邀請育人國小、後壁國中、創世基金會到場募捐晶片，所得將捐給學校、基金會。

「小比媽媽」陳嘉齡2017年帶著重度腦性麻痺兒子「小比」參加馬拉松賽事，此次是母子倆第288場賽事，陳嘉齡說，兒子曾頻繁進出醫院加護病房，帶兒子走遍全國甚至離島，而且有跑友的「加油」聲以及在戶外曬太陽，兒子病況好轉、不用頻繁進出醫院，今年11月還將挑戰揹「小比」登玉山主峰。

郭添財說，嘉義市繼整修市立棒球場，與中華職棒結合推動運動能量，還規劃嘉義市港坪運動公園、市立田徑場友善環境改善、整修工程，除了鼓勵民眾運動風氣，希望吸引企業資源的進入，推動嘉義市運動經濟。

第8屆嘉義國際啤酒公益馬拉松9月29日登場，還結合酒店潑水節活動，歡迎跑者齊聚嘉義旅遊觀光。（記者王善嬿攝）

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