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嘉市萬安47號演習7/22登場 加入戰時搶救演練

嘉市警局民防管制中心主任周冠章（左2）與日本、越南、印尼通譯人員，一同宣導萬安47號演習將於7月22日登場。（記者丁偉杰攝）

嘉市警局民防管制中心主任周冠章（左2）與日本、越南、印尼通譯人員，一同宣導萬安47號演習將於7月22日登場。（記者丁偉杰攝）

2024/06/04 13:20

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今年「萬安47號演習」中部地區預定7月22日登場，嘉義市除發放警報避難演練外，這次加入在嘉市先期交通轉運中心及民生國中大禮堂實施相關戰災搶救演練，警局也透過6國語言「中、英、日、泰、越、印」等創意宣導短片，讓大家學習正確的防空避難觀念。

去年中部地區原定7月27日進行萬安46號演習，因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域擴大，而取消演習。

今年萬安47號演習中部地區，將於7月22日下午1點半至2點實施30分鐘警報傳遞與施放，疏散避難、交通管制等演練，地區包括苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉市、嘉縣等7縣市。

嘉市於防空警報解除後，當日下午2點至2點半於嘉市先期交通轉運中心進行戰災搶救演練，並於民生國中大禮堂開設戰時災民收容救濟站，進行相關戰災搶救演練。

市警局民防管制中心主任周冠章說，為提昇全民國防意識，警局印製海報，紅布條及客製化扇子等，宣導「防空避難設施及全民國防手冊查詢」等資訊；在通譯人員及警局相關課室協助下，今年持續拍攝宣導短片，透過「中、英、日、泰、越、印」等6國語言版本，讓大家更深入了解演習規定。

警局提醒，演習期間，應遵守或配合「車停、人就近疏散避難」等管制及演練，若經勸導不聽，依民防法最高可罰15萬元。

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