嘉市議員林煒軒被毆警遭疑偏袒兇嫌 議會要求警局長報告

民進黨嘉市議會黨團成員今天上午召開記者會嚴正譴責暴力，聲援林煒軒（坐輪椅者）。（記者丁偉杰攝）

2024/01/29 13:34

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市發生議員林煒軒座車被追撞，林與李姓助理遭對方持棍毆打及噴辣椒水的暴力事件，警方偵辦過程傳出「有人代表議員關心此案，送檳榔至派出所給行兇嫌犯」、「嫌犯手機關鍵訊息已遭刪除」被質疑偏袒兇嫌有隱情，對此市議長陳姿妏今天上午主持臨時會時通過組成專案小組調查，要求新到任市警局長沈炳信向議會報告事件始末。

市議會臨時會今天上午進行最一天議程，手、腳受傷的林煒軒坐著輪椅出席，他提出臨時動議指，昨天與李姓助理遭暴力攻擊，建議成立專案小組，要求市警局長沈炳信出席報告，同時公布案發時有人代表議員關心此案，獲所有在場議員附議，陳姿妏決議通過。

過程中，林煒軒二度發言請身兼立委王美惠服務處首席顧問的議員黃敏修規避調查過程，黃反駁認為議事規則未有此規範，陳姿妏裁示先組成專案小組後，再行處理。

會後陳姿妏嚴正譴責暴力，也說重話，指出嘉市很多年沒有這樣的事情，造成議員同仁人心惶惶，希望警方可以釐清真相，還給林煒軒一個公道。

林煒軒則說，行兇的兩名嫌犯從昨早就尾隨他的座車，強調這並非單純車禍案件，媒體報導嫌犯事發後已將手機關鍵訊息刪除，疾呼檢警單位應全力調查清楚；事發的世賢路地下道未設監視器，希望路過用路人提供相關監視器協助警方辦案，也要求警方加裝監視器，讓民眾行車及治安有保障。

國民黨市議會黨團總召張秀華也說，此事件兇嫌尾隨蓄意犯案，警方偵辦過程傳出有人代表某議員到派出所關心此案，警方有必要釐清，以化解外界疑慮。無黨籍議員戴寧也質疑，兇嫌為現形犯，被逮捕後，怎能見到外人？

民進黨市議會黨團總召黃大祐表示，台灣是民主法治社會國家，嘉市民風純樸，竟發生如此嚴重暴力事件，令人訝異，要求沈炳信局長帶領同仁徹底查辦，查出事情原委，給當事人交待，讓市民安心。

嘉市議長陳姿妏（左二）與多位議員今天上午在臨時會後，一同關心議員林煒軒（背對鏡頭者）傷勢。 （記者丁偉杰攝）

嘉市議員林煒軒（右二）與助理在世賢路地下道遭兩名兇嫌持棍毆打及噴辣椒水攻擊。（讀者提供）

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