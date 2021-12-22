百年嘉義舊監風華再現 明年起展開「修復再利用計劃」

法務部長蔡清祥今在例行茶會說明嘉義舊監進行活化再利用計劃。（記者楊國文攝）

2021/12/22 20:13

〔記者楊國文／台北報導〕已有百年歷史的國定古蹟嘉義舊監獄（嘉義舊監），經法務部和嘉義市政府合作投入修繕和活化計劃，初步已見成效，也成為嘉義觀光景點之一，法務部長蔡清祥今天宣佈好消息，經2年努力，「嘉義舊監修復及再利用計劃」已獲政府審議原則通過，預計明年起即可依計劃進行相關修缮工程，期打造具法治教育意義、歷史風華、建築美學的嘉義舊監。

嘉義舊監自日據時代相當於西元1919年開始創建至今，已有百年歷史，其以罕見的賓夕凡尼亞式放射狀監獄（扇形建築形式）的掌控系統等構造方式、工法，均有極高價值、特色，歷經台灣近代長時間獄政發展，且建成後經歷幾次地震災害，在修復與擴建過程後，成為我國目前僅存最完整的舊監獄建築群，經各界人士爭取下，於2002年5月獲嘉義市政府指定為市定古蹟，並於2005年5月被內政部公告為國定古蹟。

法務部指出，嘉義舊監自2011年完成一階段的「古蹟本體工程修復」，賦予新的生命力，即就已修復的區域，採定時志工導覽方式開放參觀，成為地方民眾和文史團體嘉愛的文化觀光景點。不過，非屬指定古蹟建築物主體的附屬建物，如營繕倉庫、炊場等，並未在2011年修繕範圍，而造成同在嘉義舊監園區內，卻有景觀不一致的情形，也形成空間難以活用的缺撼。

法務部長蔡清祥和嘉義市長黃敏惠於2019年7月商討嘉義舊監後續修復及如何活化，達成中央和地方政府共同合作的共識，即由法務部編列預算修繕嘉義舊監，嘉義市府負責修復舊監宿舍群，待完成後，由法務部總籌辦理後續活化再利用。

歷經2年努力，昨傳出好消息，蔡清祥部長今在法務部例行茶會宣佈，「嘉義舊監修復及再利用計劃」已獲文化部審議原則通過，預計明年起即可依計劃進行相關修缮工程，期打造具法治教育、歷史風華、建築美學於一身的嘉義舊監。

另外，法務部也利用嘉義舊監持續舉辦許多大型活動，獲得外界肯定，包括反毒特展、攝影展、其中去年舉辦的「全國古蹟日」—「讓舊監自由」活動，成功吸引高達5500人次到場參加，最近又配合嘉市府、文化部、經濟部於本月24日起共同舉辦「2021 台灣設計展」，都可以看到舊監呈現不同的風貎進行相關教育活動。

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