註銷車牌 彰化一至八月查獲10件

彰化監理站與彰化縣警局交通隊聯合辦理註銷號牌查緝，今年1至8月共查獲10件。 （監理站提供）

2024/08/28 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化監理站與彰化縣警局交通隊聯合辦理註銷號牌查緝，今年一至八月共查獲十件，其中在大村鄉查獲一輛停放路邊的轎車，車牌因逾期檢驗遭註銷，除依法舉發，轎車還當場移置保管及扣繳牌照，車輛所有人將處三六○○元以上一萬八○○元以下罰鍰。

最少罰3600元 移置車輛並扣牌

監理站長黃建興指出，此種未經檢驗合格情況下仍行駛道路，且還未投保強制險的車輛，明顯是危害道路安全的潛藏未爆彈；一般車輛被註銷、吊銷的原因不外乎是汽車不依期限參加定期檢驗，或臨時檢驗且逾期六個月以上；車主死亡後，繼承人未於車主往生一年內至監理機關辦理車輛繼承過戶；車主經處分吊扣汽車牌照，仍不依期限繳送汽車牌照，遭吊銷其汽車牌照等。

他強調，車輛如經註銷牌照，應儘速至公路監理機關繳回車牌，不可再繼續行駛。牌照遭吊銷或註銷者，若車牌不再使用，應到監理機關辦理報廢；若還要繼續使用，汽、機車牌照須滿六個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得請領牌照，才能再行駛道路。

監理站呼籲民眾切勿心存僥倖開著車牌註銷的車輛繼續行駛或停放道路，一經查獲將依道路交通管理處罰條例第十二條規定舉發，處汽車所有人三六○○元以上一萬八○○元以下罰鍰，汽車並當場移置保管及扣繳牌照。

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