彰化兒童藝術節 體驗「聲音、生態、生活」

彰化兒童藝術節記者會現場，南郭國小學童們聚精會神地看表演，現場歡笑聲連連。（記者張聰秋攝）

2024/06/07 05:30

7月16日至8月25日員林演藝廳舉行 規劃特展、戲劇、親子工作坊、場館體驗等活動

〔記者張聰秋／彰化報導〕暑假快到了，彰化縣文化局將於七月十六日至八月廿五日舉辦「兒童藝術節」，邀請國內六大優質團隊呈現精彩演出、親子工作坊、特展等，豐富孩子們的暑期生活。縣長王惠美希望透過藝術，讓孩童認識彰化在地故事，度過愉快充實的暑假。

「員林的聲音探險地圖」展打頭陣

一年一度的兒童藝術節，今年主題是「員流。生 REBORN Yuánliú」規劃了「聲音、生態、生活」三大主題活動，有特展、戲劇、親子工作坊、場館體驗等。參與的團隊包括嚐劇場、0471特技肢體劇場、刺點創作工坊、三缺一劇團、陳麗香歌仔戲團及嘉頌重奏團，共帶來六檔劇場演出和四檔親子工作坊。

另外，七月廿日在員林演藝廳戶外廣場，將舉行「I FUN 起步走」開幕體驗活動，現場有嘉頌重奏團在戶外劇場免費演出，也有親子闖關、文創市集、快閃書店，現場消費滿額還有機會獲得精美小禮物。

活動需購票 好劇童樂會早鳥75折

藝術節首場活動將於七月十六日至八月廿五日在員林演藝廳展覽室舉行「員林的聲音探險地圖」聲音特展。

文化局表示，活動旨在鼓勵優質演藝團體永續經營，因此在四場好劇童樂會、兩場藝童體驗營及四場PLAY童趣坊均需購票入場，票券已於OPENTIX兩廳院文化生活售票系統啟售，六月三十日前購買好劇童樂會可享早鳥七五折、藝童體驗營一百廿元優惠票價！呼籲民眾把握機會，一起來員林享受藝術美學的洗禮。

「遊樂翻轉夏令營」 17日網路報名

此外，為了讓家長安心上班、孩童生活不無聊，縣府也從七月六日起至八月三十一日止，推出「遊樂翻轉夏令營」暑假活動，一一○梯次夏令營活動，涵蓋藝術創作、認識古蹟、兒童戲劇、歌仔戲、布袋戲、自然探索和農業體驗等，共計八五○個名額。將於六月十七日上午十點開始受理網路報名，費用含保險、DIY材料費等從數百元到千元不等，滿額為止。

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