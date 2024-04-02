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員林療癒的階梯 孝子為父打造花海

「療癒的階梯」的階梯長近30公尺，約有60個石階，階梯種滿五顏六色的花卉，成為員林新的打卡秘境。（記者陳冠備攝）

「療癒的階梯」的階梯長近30公尺，約有60個石階，階梯種滿五顏六色的花卉，成為員林新的打卡秘境。（記者陳冠備攝）

2024/04/02 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市百果山上有一條步道，兩旁種滿各式各樣鮮豔的花朵，景色引人入勝，原來當地住戶張仲毅為了幫患有帕金森氏症的父親，利用園藝治療方式，將屋外的階梯種滿五顏六色的花卉，結果意外爆紅，成為員林新的打卡秘境，也被稱為「療癒的階梯」。

老爸患帕金森氏症 他用園藝治療

這條階梯長近卅公尺，約有六十個石階，階梯兩側種有四季海棠、三色堇、錫葉藤、草莓及多肉植物等約十多種花卉與植物，每當春季來臨，階梯兩旁百花齊開，紅、白、粉、紫花爭相競豔，令人看得心花怒放，經常吸引民眾來拍照打卡，屋主也經常更換盆花跟擺設，花香引來斑蝶、麗紋石龍子等大自然的動物。

張仲毅表示，這座房子是其祖厝，出入都要靠這條階梯，可是父親年紀已逾八十二歲，近年又患有帕金森氏症，行動慢慢變得遲緩，因此越來越不愛外出，他為了引導父親走出來，六年前跟妻子開始在這條階梯兩旁種植花草跟多肉植物，希望藉此讓老爸每天都能走出來賞花、澆水。

照顧植物漸長大 父身體恢復硬朗

張仲毅說，原本父親還覺得興趣缺缺，後來看著照顧的植物漸漸長大，進而開出美麗花朵，覺得很有成就感，心情不再鬱悶，終於露出久違的笑容，彷彿療癒了心靈，所以命名「療癒的階梯」，看著老爸的身體慢慢恢復硬朗，覺得的努力終於沒有白費。

張姓屋主表示，未種花前，這條石階堆滿雜物，現在看到階梯變這麼漂亮，「心情足爽ㄟ」，他每天澆花約二至三次，現在四季都有花開，看了心情就開心，感謝兒子跟媳婦打造一條這麼漂亮的階梯，「歡迎大家來賞花」。

張姓屋主表示，看到階梯變這麼漂亮，現在四季都有花開，看了心情就開心。（記者陳冠備攝）

張姓屋主表示，看到階梯變這麼漂亮，現在四季都有花開，看了心情就開心。（記者陳冠備攝）

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