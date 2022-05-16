《彰化》防疫分流 彰市四梯次表揚模範母

今年彰化市模範母親最年長的是九十五歲的邱王雖霞女士（左），也是前立委邱創進的母親。（記者湯世名攝）

2022/05/16 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕因疫情影響，彰化市慶祝母親節暨表揚模範母親大會」，昨天移往彰化藝術館廣場戶外舉辦，並採取分流（分成四梯次）方式舉行，市長林世賢頒贈寫有「慈心春暉」字樣的匾額與「溫熱柔捏按摩器」精美禮品，給接受表揚的六十二位模範母親，祝賀母親們佳節快樂。

彰化市今年由各里提報接受表揚的模範母親，共有六十二位，其中三十二位、近五成二的模範母親年齡在八十歲（含）以上，當中又有十九人是八十五歲（含）以上，最年長的是住快官里九十五歲的邱王雖霞。

由於疫情仍嚴重，林世賢特別提醒在場模範母親與陪同前來接受表揚的家屬們，還是要加強謹慎防範，並強調市公所已拜託各里長幫忙看顧與注意各里民狀況，若不慎有家庭成員染疫的話，公所會全力協助並送上「血氧機」，若是輕症居家照護有任何需求，也都可以請求公所協助。

他說，這幾年，在疫情肆虐下，不僅嚴重影響經濟與社會發展，更衝擊到人際關係互動，此一世紀性浩劫，也一定程度造成家庭親情的疏離，面對疫情的考驗與衝擊，更凸顯加強親情連繫與噓寒問暖的重要性，在疫情威脅仍在、慶祝母親節同時，為人子女者更應多注意父母的健康。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法