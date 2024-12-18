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    首頁　>　彰化縣

    超直白！示範做雞蛋布丁被問「常煮菜嗎？」 王惠美秒回這5字

    彰化縣長王惠美示範做雞蛋布丁。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美示範做雞蛋布丁。（記者劉曉欣攝）

    2024/12/18 22:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長王惠美上週宣布，全縣公立國中小營養午餐增加為每星期至少吃3顆蛋的相關料理，今天再度加碼每星期多發1顆茶葉蛋或水煮蛋，並現場帶領小朋友示範做雞蛋布丁，當被問到「常煮菜嗎？」王惠美不假思索秒回「這怎麼可能！」，超級直白回答讓全場師生印象深刻。

    王惠美表示，因為她上星期來到彰化市平和國小宣布，全縣國中小每星期至少吃3顆蛋相關的料理，當時就答應會來親自示範製作雞蛋布丁。 王惠美今天履行諾言，特地來到平和國小，還要小朋友學會之前，要記得回家教家人如何做。

    王惠美說，雞蛋是最便宜的蛋白質，為何還要每星期再多發1顆茶葉蛋，就是考慮到小朋友上了一整天的課會餓肚子，可以先吃茶葉蛋來墊墊肚子。

    教育處指出，目前全縣約有9萬名學童每星期提供3顆雞蛋的料理，如今再加碼補助學校學童1顆茶葉蛋或水煮蛋作為課後點心，預計每星期約使用36萬顆雞蛋，讓彰化在地的優質雞蛋，成為學生最佳的營養來源。

    彰化縣長王惠美到平和國小教學生做雞蛋布丁。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美到平和國小教學生做雞蛋布丁。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美實現承諾，到平和國小教學生做雞蛋布丁。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣長王惠美實現承諾，到平和國小教學生做雞蛋布丁。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣是雞蛋大縣，縣長王惠美今天再加碼每星期多1顆茶葉蛋或水煮蛋。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣是雞蛋大縣，縣長王惠美今天再加碼每星期多1顆茶葉蛋或水煮蛋。（記者劉曉欣攝）

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