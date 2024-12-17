療癒狗駕到！ 毛小孩陪長輩玩樂

3隻流浪狗，經過訓練，投入彰化醫院動物輔助治療。（圖由彰化醫院提供）

2024/12/17 14:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕3隻流浪狗，經過訓練，投入衛福部彰化醫院動物輔助治療，牠們在該院的附設護理之家與住民玩在一起，讓這裡更有朝氣和活力。

這3隻服務犬經過感染控制的審核後，再經訓練，牠們扮演動物治療的角色。12歲的米格魯犬叫小福、6歲的黃金獵犬叫愛莉、還有2歲的黑犬叫瑞瑞，長輩們看到牠們滿心歡喜，毛孩們撒嬌賣萌，可愛的模樣讓人心都融化了，服務犬有訓練師陪同，在住民前來段「過山洞」、「鳴槍臥倒」等演出，大家一致讚美「好聽話」。

請繼續往下閱讀...

服務犬也會跟住民互動，阿公、阿嬤對牠們餵肉乾，狗狗可愛地向長者撒嬌，或是靠在輪椅上磨蹭；現場也讓阿公阿嬤對服務犬「套圈圈」，狗狗順勢舔向長輩的手，好多人爆笑出聲，紛紛伸出手來輕輕撫摸著服務犬，感受生命的溫暖，脫口而出的都是他們與狗狗的回憶。3隻服務犬並帶著坐輪椅的阿公、阿嬤在院內散步，像是個小糾察隊似的，保護著阿公、阿嬤的安全。

彰化醫院長照社工師林伯儒表示，根據各方研究資料顯示，毛小孩有撫慰人心的力量，進行動物輔助治療可以帶給長者更多的刺激感，於是他們經過評估後，「毛小孩生命工作室」也願意配合感控要求，讓3隻服務犬經過驅蟲、洗澡及行經之處清潔消毒後，首度進到護理之家和長者互動。

毛小孩生命工作室訓練師紀名珊表示，這3隻狗都是流浪狗，經過篩選和訓練後特別穩定，於是投入服務犬工作，牠們總能讓阿公、阿嬤心情變好，在過程中也能復健阿公、阿嬤的手部肌肉和認知，越來越受到歡迎。

3隻流浪狗，經過訓練，投入彰化醫院動物輔助治療。（圖由彰化醫院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法