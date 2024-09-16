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    彰化開化寺建寺300年 邀5大古廟觀音坐花車遶境賜福

    彰化開化寺俗稱觀音亭，在彰化建縣隔年1724年倡建，今年歡慶建寺300年。（記者劉曉欣攝）

    彰化開化寺俗稱觀音亭，在彰化建縣隔年1724年倡建，今年歡慶建寺300年。（記者劉曉欣攝）

    2024/09/16 19:45

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕300年來第一次！縣定古蹟彰化開化寺今年將歡慶建寺300年，為了擴大慶祝，將首次恭迎鹿港龍山寺、芬園寶藏寺、社頭清水岩、花壇虎山巖與大村鄉大庄慈雲寺觀音菩薩來作客，並在10月19日與開化寺主祀觀音菩薩，一起在彰化舊城區進行巡境賜福。

    彰化市長林世賢表示，開化寺300年是彰化的大事，因為，彰化縣在1723年建城，在1724年，也就是清治時期雍正2年，由首任彰化縣知縣談經正所倡建，由民間一起出資籌建，可說是「彰化建城第一寺」，去年彰化歡慶建縣300年，今年就應該隆重為開化寺慶祝300歲的生日，透過遶境來祈福消災灑淨。

    彰化市公所寺廟室主任盧建州表示，為了歡慶開化寺300年，將首次舉辦6尊觀音佛祖巡境賜福彰化城活動，邀請來作客的觀音佛祖都來自縣內的古廟，預計10月13日陸續請來作客，讓民眾來參拜，10月19日讓觀音坐在花車遶境彰化城賜福，遶境全程嚴禁放鞭炮。10月20日則是舉行祈福法會、菩薩契子女、大悲懺法會，祈求合境平安。

    彰化開化寺主祀觀音菩薩，信眾虔誠參拜。（記者劉曉欣攝）

    彰化開化寺主祀觀音菩薩，信眾虔誠參拜。（記者劉曉欣攝）

    彰化開化寺將歡慶建寺300年，邀請縣內5大古廟觀音佛祖來作客，並一同搭乘花車遶境賜福。（記者劉曉欣攝）

    彰化開化寺將歡慶建寺300年，邀請縣內5大古廟觀音佛祖來作客，並一同搭乘花車遶境賜福。（記者劉曉欣攝）

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