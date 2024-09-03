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鹿港小吃宴升級版 「鹿溪宴」今年11月登場

超人氣的「鹿溪宴」，每桌只要4000元，吃到算是賺到。（資料照，記者劉曉欣攝）

超人氣的「鹿溪宴」，每桌只要4000元，吃到算是賺到。（資料照，記者劉曉欣攝）

2024/09/03 19:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕年年超人氣的「鹿港小吃宴」升級版的「鹿溪宴」，鹿港鎮長許志宏表示，今年確定會繼續辦，預計將在11月登場，才能讓在地特色食材的烏魚躍上餐桌。由於許多人都在敲碗增加桌數，更關心每桌4000元的佛心價會不會喊漲，對此，許志宏表示，都會一起進行討論。

鹿港鎮公所表示，近年來「鹿溪宴」都維持在每桌4000元，就可以吃到19道美食，加上伴手禮，還有現場所用的個人碗盤，吃完就可以帶回家，整桌的食材、紀念碗的成本就要4000元。尤其還要聘請總鋪師來料理「手路菜」，去年還有烏魚子、蒲燒鰻、炸蝦猴、鹽粉蛤與烏魚蒜，以及比臉還大的蚵仔煎。，烏魚子都是厚厚一片，蚵仔煎有著滿滿的蚵仔，還有排隊名店的牛舌餅與麻糬，吃到就是賺到。

鹿港鎮公所表示，「鹿溪宴」去年連辦2天，兩天各辦100桌，合計共辦200桌，以往都是採取現場、網路與傳真等3個管道受理報名，幾乎都是秒殺，還有人更是前一晚就來鎮公所門外排隊，就是要確保搶到名額。

由於近來的民生物價與人力成本都提高，許多人都關心會不會漲價？對此，許志宏表示，「鹿溪宴」價格與桌數都會再開會進行討論，但確定的是，今年一定會辦，喜歡鹿港美食的民眾，都有機會一飽口福。

來鹿港小鎮吃「鹿溪宴」，烏魚子就是要厚厚一片，還有蒲燒鰻上菜也不手軟。（資料照，記者劉曉欣攝）

來鹿港小鎮吃「鹿溪宴」，烏魚子就是要厚厚一片，還有蒲燒鰻上菜也不手軟。（資料照，記者劉曉欣攝）

「鹿溪宴」個人碗盤，吃完就可以帶回家做紀念。（資料照，記者劉曉欣攝）

「鹿溪宴」個人碗盤，吃完就可以帶回家做紀念。（資料照，記者劉曉欣攝）

去年「鹿溪宴」還有排隊的牛舌餅與麻糬。（資料照，記者劉曉欣攝）

去年「鹿溪宴」還有排隊的牛舌餅與麻糬。（資料照，記者劉曉欣攝）

去年「鹿溪宴」端上比臉還大的蚵仔煎，用料不手軟。（資料照，記者劉曉欣攝）

去年「鹿溪宴」端上比臉還大的蚵仔煎，用料不手軟。（資料照，記者劉曉欣攝）

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