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首頁　>　彰化縣

北斗飛行場遺跡！農田長出碉堡 竟是政府霸住土地

詹瑞雄的土地是一座碉堡。（記者顏宏駿攝）

詹瑞雄的土地是一座碉堡。（記者顏宏駿攝）

2024/09/02 23:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕房市飆漲，土地寸土寸金，彰化縣竹塘鄉地主、前竹塘國中事務組長詹瑞雄擁有60坪的建地，但他卻「看得到、吃不到」，卻還得繳地價稅，因為他的土地是是日治時期「北斗飛行場」碉堡，當年國民政府來台，接收了北斗飛行場後，還地於民，詹瑞雄的父親取回「自己的土地」，但土地已長出的碉堡，80年來國民政府不想拆除，詹家更是無力拆除這座「銅牆鐵壁」，如今它成為見證「北斗飛行場」唯一的遺跡。

彰化縣竹塘、埤頭一帶在太平洋戰爭後期曾有一座「北斗（日語：Hokuto）飛行場」，它由日本殖民政府向人民徵地，在日軍戰敗投降後歸還盟軍土地，國民政府來台還地於民，飛行場消失於田間。

北斗飛行場位於竹塘和埤頭交界，現今竹塘慈航宮附近有一碉堡，是僅存的遺跡，它位於的農地間，地目屬於建地，旁邊被農地包圍，碉堡為政府所有，但土地卻為詹瑞雄所有。

詹瑞雄說，小時候住在跑道附近，日軍的油庫就在旁邊，因此常引來美軍飛機的轟炸，他記得有一次美軍機低空射擊，家人拔腿狂奔才免於被射死，但家裡一隻羊就遭到不幸。他印象中，日軍的飛機起飛不多，大部分都蓋上竹子作為偽裝。

他說，國民政府還地於民，當時產權很亂，原本的跑道變回農地，原地主在此耕作，但產權不清。地方長輩盛傳，當時王永慶要到彰化設廠（即台化），政府曾提供這裡供王永慶選擇，後來王永慶選擇彰化市。一直到1960年間竹塘公所進行土地重劃，他家才取得土地所有權狀，其中60坪的建地中有30坪被建成碉堡，地目為乙種建地。

詹瑞雄說，碉堡在他的土地上，曾經有2名竹塘人為貪圖高價的鋼筋，進行破壞，被憲兵抓走，國軍才知這裡有「國家資產」。軍方要求他「自行拆除」，但他努力了一天，發現碉堡牆厚達一公尺多，根本白費力氣，只好任它一直存在於自己的土地。

他說，2000年間他收到該筆土地地價稅通知，十分氣憤，於是開始寫陳情書，要求政府前來拆除，政府有受理，地政人員還恭喜他「你這是農業區，竟然是更有價值的建地」，許多人求之不得，你不妨在這裡蓋房子。詹苦笑「我連拆都拆不掉，談什麼蓋房子」。

詹瑞雄的土地是一座碉堡。（記者顏宏駿攝）

詹瑞雄的土地是一座碉堡。（記者顏宏駿攝）

詹瑞雄的土地是一座碉堡。（記者顏宏駿攝）

詹瑞雄的土地是一座碉堡。（記者顏宏駿攝）

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