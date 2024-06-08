國中會考》保險員父拿26級分 女兒今年「後來居上」考贏爸爸

去年霸氣參加國中學測的黃錦榮（左）就是為了「考給女兒看」，今年女兒黃苡筑（右）終於實現考贏爸爸的承諾。（黃錦榮提供）

2024/06/08 23:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為了激勵女兒黃苡筑，彰化縣花壇鄉48歲保險員黃錦榮去年參加國中會考，黃錦榮考出26級分，當時女兒就霸氣許下「考贏爸爸」願望，果然今年國中學測成績揭曉，女兒考出29級分，真的做到了，讓黃錦榮感到驕傲，覺得自己去年做出應試的決定，非常值得！

黃錦榮說，女兒這次考出29級分，第1志願是彰師大附工電機科，第2志願是電子科，也達到女兒訂的目標。只是今年在黃仁勳帶動的AI風潮下，就怕電機、電子類科更加熱門，希望女兒能夠如願錄取心中的理想科系。

黃錦榮說，去年他為了激勵女兒，雲林工專、虎尾科大二技畢業的他，決定參加國中會考「考給女兒看」後，女兒念書的態度開始變得主動許多，同時立下「考贏爸爸」的願望，成績馬上從班排20名左右，一年來慢慢進步到班排10名附近，每每在家放鬆之際，女兒只要一看到他，就會嚷嚷「看到爸爸了，要去讀書了」，就是會把自己的目標期許化為行動。

黃錦榮指出，女兒這次自然科差一題就可以拿到A，如果多這一題，整體成績就可以30級分，他雖然覺得有一點點可惜。而他雖然考輸女兒，但他去年的國文作文是5級分，女兒是4級分，讓他還是有點小小虛榮心，至少國文作文小贏女兒。

黃錦榮透露，因為他去年曾公開感謝作文好，是因為念彰安國中時的恩師林旼旼指導，讓他一輩子受用，昔日恩師特別聯絡他，交給他一本作文的武功秘笈，想要助苡筑一臂之力，還說有問題可以問，但女兒嚇到不敢開口，真是太可惜了。

不過，黃錦榮還是以女兒為榮，知道認真學習就會有甜美的果實，女兒日前陪他出席友人小孩在雲林科大的畢業典禮，女兒當場就說出「下一個學校就是這裡了」的承諾，讓他覺得非常開心，因為，女兒知道自己的夢想與方向，就會朝著夢想、一步一腳印的前進。

黃錦榮（右）去年霸氣參加國中學測，收到26級分的成績單，當時女兒黃苡筑（左）立下「考贏爸爸」的承諾。（黃錦榮提供）

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