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首頁　>　彰化縣

約女大生裸聊視訊 色男「凍未條」側錄下場GG了

彰化陳姓男子約女大生裸聊視訊，卻偷偷側錄對方裸照，並要脅對方見面做愛做的事。彰化地院審理，依無故攝錄他人性影像罪、強制未遂罪，分處4月、5月徒刑，合併執行8月徒刑。（情境照）

彰化陳姓男子約女大生裸聊視訊，卻偷偷側錄對方裸照，並要脅對方見面做愛做的事。彰化地院審理，依無故攝錄他人性影像罪、強制未遂罪，分處4月、5月徒刑，合併執行8月徒刑。（情境照）

2024/06/08 06:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓男子在網路認識女大生「小惠」，兩人相約開視訊裸聊，未料陳男卻動起歪腦筋，偷偷按下手機螢幕錄影，側錄女方裸體影像及照片，並以此要脅對方見面做愛做的事，對此小惠決定鼓起勇氣報警。彰化地院審理，依無故攝錄他人性影像罪及強制未遂罪，合併判處8月有期徒刑。

判決書指出，陳男平時擔任工廠技術員，去年6月間透過網路認識小惠，兩人互相加Line後進一步相約視訊裸聊，小惠脫到一絲不掛，陳男卻偷偷按下手機螢幕錄影，側錄女方裸體影像及照片，事後陳男以此要脅對方見面，還嘲諷「你知道有螢幕錄製這種東西嗎？」「我說到這」、「你應該明白」、「就這樣」、「要接嗎」、「沒什麼好說的」等語。

後來小惠選擇報警，陳男被捕坦承，有側錄及擷取小惠裸聊影像，但辯稱已將影像刪除等語。

法官審理認為，陳男已嚴重侵害個人隱私，對女子身心造成難以抹滅的傷害，並以持有性影像作為脅迫手段，使被害者隨時處於性影像可能遭公諸於眾的恐懼中，使其精神上受到巨大壓力。全案審結，依犯無故攝錄他人性影像罪、強制未遂罪，將陳男分處4月、5月徒刑，應執行有期徒刑8月。

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