超前部署！彰化爭取AI產業 二林中科消防分隊成立

二林中科園區目前有37家公司進駐，彰縣府考量未來防災救災能量，今天成立「二林中科消防分隊」。（記者陳冠備攝）

2024/06/07 18:48

〔記者陳冠備／彰化報導〕輝達執行長黃仁勳來台颳起AI旋風，各縣市競相邀請AI產業投資，彰化縣長王惠美指出，彰化有豐富的太陽能跟綠能，二林中科及二林精密園區會是AI產業很好的落腳處。除此，彰化縣政府今（7日）成立二林中科消防分隊，並派具有化學災害搶救能力，及器材使用的消防人員進駐。

二林中科園區目前有37家公司進駐，包括矽品、成運、合晶等，還有其他廠商開始陸續建廠，彰縣府考量未來防災救災的能量，向消防署爭取2000萬補助，並自籌3405萬元，興建彰化消防局第四大隊「二林中科分隊」，今日落成啟用，縣長王惠美、內政部消防署副署長簡萬瑤、中科學園區管理局長許茂新等人與會。

王惠美表示，「二林中科分隊」落成啟用，對二林中科園區以及未來的二林精密機械園區的產業發展，及消防安全有著莫大的幫助，也因為進駐的是科學園區，救災的方法就會與過去有些不同，所以需要超前部署，她也說，隨著AI科技的發展，同時提出「AI精準消防-防災影像辨識預警、救災任務語音紀錄」計畫，目前已獲得數位發展部的補助開發，創下我國消防史上的一大創舉

是否希望輝達落腳在彰化？王惠美表示，彰化縣政府絕對非常努力爭取投資，主因是彰化本身基礎工業非常扎實，尤其彰化有全台灣7成以上風電發展，太陽能產業更是高居全台第二，若AI產業來投資，彰化會是很好落腳地方。

王惠美指出，目前二林中科及二林精密園區，是現今全台最快能提供大廠建廠施做的場域，未來也希望相關環評能在縣籍立委協助下，找出最好的方案，讓更多國際廠商進來投資。

彰化消防局第四大隊成立二林中科消防分隊。（記者陳冠備攝）

彰化縣長王惠美（左2）指出，彰化有豐富的太陽能跟綠能，二林中科及二林精密園區是AI產業很好的落腳處。（記者陳冠備攝）

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