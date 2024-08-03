討女友歡心交出存摺 彰化男付出1751萬天價

男子把存摺交給女友作為詐團轉帳，法院判賠受害人1751萬元。（資料照）

2024/08/03 23:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣郭男把自己存摺交給女友，女友再交給詐騙集團使用，該詐團鎖定家住員林的許男，許男在半個月內分10次匯1751萬元至郭男的帳戶，隨即遭提領一空。郭男把責任推給自己的女友，被輕判6月徒刑，但逃不了民事賠償責任，一審法官判他要賠1751萬元給許男。

警方呼籲，金融帳戶是屬於個人的高度私密性文件，千萬不可以借或交給任何人使用，即使是極其信賴的家人或朋友，也必須詢問清楚對方借用的目的、為何不用他自己的帳號之類的問題。

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郭男辯稱，女友告訴他，剛進新公司不久，公司說要有業績，才能領獎金，但他不知道女友的公司在做什麼，女友只告訴她，公司指定她的工作就是，四處找人交提款卡、存簿就能領到獎金。

女友出示她跟公司的手機對話訊息，上面顯示「週末全部給我搞上車，就可獲得6萬元獎金」。郭男說，他不知道什麼叫「搞上車」，只知道把存摺交給女友，女友就可以獲得6萬元。他以為把存摺交給女友，就可獲得女友歡心。

後來證實，所謂「搞上車」就是把不知名被害人的錢匯到郭男的帳戶，而這名被害人就是家住員林的許男。

許男於2022年12月間接到詐騙集團的來電，對方佯稱是警官及檢察官，電話中聲稱其帳號被詐騙集團利用，必須將所有款項提領出來，否則將遭檢方凍結，他在假檢察官的指引下，分別從23日至隔年1月9日，分10次匯款1751萬元至郭男的帳戶，隨即被提領一空。

許男受害後報警，警方循線逮捕郭男，他推稱「我什麼都不知道，存揩交給女友要做什麼，我不清楚」，但不為法官採信，法官認為，郭男年紀逾30歲，具有相當的社會經驗，女友拿到存摺就能向公司領到6萬元，主觀上應可知悉該公司並非正當的公司，再加上被告在偵訊時坦承做詐團的講師，後雖翻供，但仍足以認定其幫助詐欺取財及幫助洗錢，因此判6月徒刑。

民事判決書指出，原告因受詐騙集團成員施以詐術陷於錯誤，將1751萬元款項匯入對方帳戶致受財產上損害，其損害與被告提供銀行帳戶幫助詐團成員實施詐欺行為有相當的關聯性，原告請求賠償1751萬元，於法有據。

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