民進黨青年營彰化登場 曾玟學分享如何空降苗栗

曾玟學分享自己紮根苗栗的經驗。（記者顏宏駿攝）

2024/08/03 18:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣民進黨部今天舉行「半線新芽青年營」，共有40名來自中部各大學的青年學子參加，包括立委沈伯洋、黃捷都受邀擔任講師。今天由苗栗縣議員曾玟學打頭陣，分享自己如何空降到苗栗並在地方蹲點、紮根的政治經營經驗。

曾玟學說，參與政治有無限的可能，他2018年當選苗栗縣議員，之前他的生活離不開台北，很少有跟苗栗連結，可以說，因為苗栗是艱困選區，他為政治選擇而空降。

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他說，外界說「苗栗國」，這裡是「鐵板一塊」，但近年因為科技工業區興起而有許多外來人口，其中頭份就有很多外來人口，這裡科技人自主性很高，他「空降」的地點就從頭份開始。

他表示，苗栗的在野勢力非常薄弱，他當選議員後跟民進黨合作，有黨團就有提案權，他上任後提案，議會質詢直播獲得通過，有了議員質詢的畫面，他就把「苗栗特色」的質詢剪接成重要影片，後來被「博恩夜夜秀」拿來做成「苗栗國」。

他說，原屬於苗栗的議題，凸顯其政治的荒謬性就成為網路媒體的最愛，他把這個特色套用在「苗栗石虎保育自治條例」，結果不分藍、綠，大家都開始重視石虎。

他又說，參與地方政治難免要跑「紅白帖」，只要你有出現，地方人士就會把你當作「自己人」，有自己人在議會，就能幫選民解決問題，他不會排斥跑紅白帖，這也是蓄積人脈很好的方式。

他強調，「空降」並沒有什麼不對，最重要是了解地方，「蹲點」、「紮根」要持續，沒有離開，力量就會持續擴大。

彰化縣民進黨部今天舉行「半線新芽青年營」，40名來自中部各大學的青年學子參加。（記者顏宏駿攝）

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