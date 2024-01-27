賴清德參拜鹿港天后宮還願 承諾春節再來發福袋

總統當選人賴清德在選舉期間到鹿港天后宮參拜，當選後特別回來參拜，表達對鹿港媽祖婆的感謝之意。（記者劉曉欣攝）

2024/01/27 13:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統當選人賴清德今天到鹿港天后宮參拜，留下「順慶豐年」的題字，對於能在鹿港天后宮題字，賴清德表示「很榮幸」，同時也允諾今年春節一定會再來發放福袋！

賴清德今天上午到鹿港天后宮參拜，天后宮拿出簽名集，請總統當選人題字，賴清德在寫下「順慶豐年」後，要落款簽名日期時，還當場確認今天是1月27日才正式落筆。賴清德也當場邀請鹿港天后宮主委張偉東來參加他的總統就職典禮。

張偉東表示，賴清德是臨時安排來參拜，主要是因為他在選舉期間曾經來到天后宮拜拜，因此今天是來感謝鹿港的媽祖婆保佑，也感恩鹿港民眾的支持，算是來還願參拜，而天后宮的簽名集都是行政院長以上才能題字，總統蔡英文就曾題字2次，賴清德所題的「順慶豐年」是由幕僚團隊所選，代表來年風調雨順，國泰民安慶豐收。

張偉東指出，賴清德也允諾今年春節期間將會到鹿港天后宮發放福袋，時間尚未做最後的敲定，有可能是大年初二或是初三，賴清德承諾他一定會再來。

張偉東指出，蔡英文總統也曾經在2019年、2020年的大年初三，親自到鹿港天后宮發放福袋，當時也都有許多民眾大排長龍，搶著拿福袋。

不少民眾特別留在廟內，就為了一睹賴清德的風采，賴清德離去之際，也與熱情民眾擊掌，許多人都搶著拿手機拍照打卡。

總統當選人賴清德在選舉期間到鹿港天后宮參拜，當選後特別回來參拜，表達對鹿港媽祖婆的感謝之意。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（鹿港天后宮提供）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮與民眾擊掌。（民眾提供）

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