為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　彰化縣

賴清德參拜鹿港天后宮還願 承諾春節再來發福袋

總統當選人賴清德在選舉期間到鹿港天后宮參拜，當選後特別回來參拜，表達對鹿港媽祖婆的感謝之意。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在選舉期間到鹿港天后宮參拜，當選後特別回來參拜，表達對鹿港媽祖婆的感謝之意。（記者劉曉欣攝）

2024/01/27 13:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕總統當選人賴清德今天到鹿港天后宮參拜，留下「順慶豐年」的題字，對於能在鹿港天后宮題字，賴清德表示「很榮幸」，同時也允諾今年春節一定會再來發放福袋！

賴清德今天上午到鹿港天后宮參拜，天后宮拿出簽名集，請總統當選人題字，賴清德在寫下「順慶豐年」後，要落款簽名日期時，還當場確認今天是1月27日才正式落筆。賴清德也當場邀請鹿港天后宮主委張偉東來參加他的總統就職典禮。

張偉東表示，賴清德是臨時安排來參拜，主要是因為他在選舉期間曾經來到天后宮拜拜，因此今天是來感謝鹿港的媽祖婆保佑，也感恩鹿港民眾的支持，算是來還願參拜，而天后宮的簽名集都是行政院長以上才能題字，總統蔡英文就曾題字2次，賴清德所題的「順慶豐年」是由幕僚團隊所選，代表來年風調雨順，國泰民安慶豐收。

張偉東指出，賴清德也允諾今年春節期間將會到鹿港天后宮發放福袋，時間尚未做最後的敲定，有可能是大年初二或是初三，賴清德承諾他一定會再來。

張偉東指出，蔡英文總統也曾經在2019年、2020年的大年初三，親自到鹿港天后宮發放福袋，當時也都有許多民眾大排長龍，搶著拿福袋。

不少民眾特別留在廟內，就為了一睹賴清德的風采，賴清德離去之際，也與熱情民眾擊掌，許多人都搶著拿手機拍照打卡。

總統當選人賴清德在選舉期間到鹿港天后宮參拜，當選後特別回來參拜，表達對鹿港媽祖婆的感謝之意。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在選舉期間到鹿港天后宮參拜，當選後特別回來參拜，表達對鹿港媽祖婆的感謝之意。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（記者劉曉欣攝）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（鹿港天后宮提供）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮簽名集題字，寫下「順慶豐年」。（鹿港天后宮提供）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮與民眾擊掌。（民眾提供）

總統當選人賴清德在鹿港天后宮與民眾擊掌。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
史上最特殊 前後任總統聯名春聯搶手
2024/01/26 07:57

史上最特殊 前後任總統聯名春聯搶手
賴清德來了！元旦將到鹿港天后宮、和美鎮興宮參拜
2023/12/31 18:55

賴清德來了！元旦將到鹿港天后宮、和美鎮興宮參拜

電信頻譜佈局各不同 4G雙低頻成關鍵
賴清德到鹿港天后宮揭匾 跑行程戴「媽祖口罩」超吸睛！
2021/01/16 20:18

賴清德到鹿港天后宮揭匾 跑行程戴「媽祖口罩」超吸睛！
賴清德到鹿港天后宮 透露了這個小秘密...
2018/01/27 12:48

賴清德到鹿港天后宮 透露了這個小秘密...

酒迷品飲不求人！AI助你解密烈酒世界
彰化縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播