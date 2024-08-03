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91歲老鄰長樂當環保志工 蔡長庚獲選彰化縣模範父親

彰化縣38位模範父親中，91歲的蔡長庚（坐者）年紀最大。（記者湯世名攝）

彰化縣38位模範父親中，91歲的蔡長庚（坐者）年紀最大。（記者湯世名攝）

2024/08/03 17:31

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府今天（3日）舉辦模範父親表揚活動，縣長王惠美頒獎表揚各鄉鎮公所及社團選出的38位模範父親，其中溪湖鎮大竹里91歲的蔡長庚擔任鄰長50多年，更在社區擔任環保志工，共同維護社區環境清潔，獲獎實至名歸。

王惠美表示，這次表揚的38位模範父親中，年紀最大的是91歲溪湖鎮蔡長庚，經歷過台灣最匱乏的年代，仍堅忍不拔、溫和處事，在大竹里擔任鄰長有50餘年，更在社區擔任環保志工，共同維護社區環境清潔。還有永靖鄉邱金章，他在接掌「永興園掌中劇團」後，積極傳承發揚布袋戲團文化，也讓劇團成為永靖最有名的布袋戲團。

彰化縣盲人福利協進會推薦的曹金波，因長子患有先天性白內障，帶孩子奔走於各大醫院治療，即使最後視力仍永久受損，仍給予孩子最溫暖的陪伴與支持，展現父愛無私與堅定。還有曾獲得第12屆「樹人獎」優良教師楷模的北斗謝義隆，退休後曾在彰化少年輔導委員會、彰化地方法院觀護人、台灣彰化少年輔導院擔任志工，現在則在日照中心擔任志工老師。

蔡長庚女婿陳和錠代為受訪表示，他的爸爸在村里擔任鄰長已有50年之久，熱心公益，服務里民，受到大家敬愛，是年輕一輩的模範。

38位模範父親為黃土墻、王熙賢、吳民弘、吳福南、賴山火、賴昌松、胡伯服、程武雄、林錦煌、謝色賓、蔡長庚、楊昌雄、黃榮富、洪松卿、李春田、黃烈國、呂銆煌、林清波、許仁盛、賴沛連、何加再、凃富籐、邱金章、張火苗、鄭勝瑚、謝義隆、許財山、吳清光、杜文治、方春旺、余慶中、廖元聰、鐘慶林、黃允昌、賴登科、陳福修、陳景徽、曹金波。

彰化縣政府今天舉辦模範父親表揚，縣長王惠美（中）與38位模範父親合影。 （記者湯世名攝）

彰化縣政府今天舉辦模範父親表揚，縣長王惠美（中）與38位模範父親合影。 （記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美（後）致贈象徵父親對子女無私奉獻的向日葵。（記者湯世名攝）

彰化縣長王惠美（後）致贈象徵父親對子女無私奉獻的向日葵。（記者湯世名攝）

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