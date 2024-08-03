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彰化交通「黑洞」出現了！中山路2段排名第一肇因曝

彰化市中山路2段、孔門路及東民街口，今年1至5月共發生19件交通事故。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路2段、孔門路及東民街口，今年1至5月共發生19件交通事故。（記者張聰秋攝）

2024/08/03 16:59

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年1至5月彰化縣十大車禍肇事路口排名出爐，第1名在彰化市中山路2段、孔門路及東民街口的彰化縣議會前路段，發生19件交通事故，1人死亡、22人受傷，車禍肇因則以未保持行車安全間隔，與行經號誌路口，轉彎車未讓直行車先行為主，還有不當駕車行為和未依規定讓車等其他因素。

排名第1的中山路2段路口，車流量大、交通狀況複雜，長期以來都是高事故率的危險路段，連續5年蟬聯彰化縣十大車禍肇事路口榜首，縣府交通處再次提醒，行經危險路口，請務必遵守交通規則，依規定減速與讓車，注意行車安全。

從交通道安資訊查詢網公布全台最新交通事故數據，彰化縣這次十大車禍肇事路口，9處在彰化市、1處員林市。

第1名彰化市中山路2段與孔門路、東民街口（19件），第2名光華街、旭光路（14件），第3名彰化市長壽街、長興街（11件），第4名彰化市中山路2段、旭光西路、旭光路口（13件），第5名彰化市金馬路2段、金馬路3段、彰美路1段（11件），第6名彰化市中正路2段、曉陽路（10件），第7名員林市博愛路、萬年路3段（10件），第8名彰化市三民路、長順街（9件），第9名彰化市中華路、孔門路、民生路（10件），第10名彰化市民族路、曉陽路（10件）。

彰化縣十大易肇事路口排名出爐，9處彰化市、1處員林市。（圖擷取交通道安資訊查詢網）

彰化縣十大易肇事路口排名出爐，9處彰化市、1處員林市。（圖擷取交通道安資訊查詢網）

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