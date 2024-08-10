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首頁　>　政治

柯文哲政治獻金疑申報不實 監察院：經檢舉就依法辦理

柯文哲涉假帳爭議延燒，監院回應表示將依《政獻法》辦理。（資料照）

柯文哲涉假帳爭議延燒，監院回應表示將依《政獻法》辦理。（資料照）

2024/08/10 14:16

〔記者方瑋立／台北報導〕民眾黨主席柯文哲2024年總統大選政治獻金申報爭議延燒，監察院今（10）日回應表示，總統、副總統選舉政治獻金會計報告書是「年度查核計畫重點」，如經檢舉涉違《政治獻金法》將依法辦理。

民眾黨主席柯文哲2024年參選總統，但近日承辦其造勢活動的「時樂」公司聲明強調，民眾黨申報資料中的500萬元並非該公司承接業務；時事評論員康仁俊也爆料，另一業者「尼奧」清查後發現也未收到申報資料中的2筆款項，3筆款項合計近千萬。

監察院今回應表示，歷年均將總統、副總統選舉各擬參選人之政治獻金會計報告書列為「年度查核計畫重點」，如有擬參選人之政治獻金收入或支出「經檢舉」涉有違反政治獻金法相關規定，皆會依法辦理。

《政治獻金法》第30條規定，屆期不申報、存入專戶、繳交或補正者，以及不為申報、不依法定方式申報或故意為不實之申報，得按次處罰新台幣6萬元以上120萬元以下罰鍰；第33條規定，由監察院處行政罰，並有五年裁處權。

又《政治獻金法》第21條第1項後段規定，擬參選人應於「選舉投票日後三個月內」，向受理申報機關申報。而2024年總統選舉為今年1月13日，迄今已屆7個月，民眾黨是否能如願「補正」，仍須觀察後續發展。

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