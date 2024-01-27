彰化民宅惡火！中風阿公逃生不及燒死 阿嬤和2外孫送醫

彰化線西鄉發生透天民宅火災，中風阿公臥床1樓客廳逃生不及燒死，3歲與5歲的男童救出輕傷，自行逃出的阿嬤插管治療。（民眾提供）

2024/01/27 12:17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化線西鄉沿海路今天發生透天民宅火災，消防人員迅速控制火勢，從2樓救出3歲與5歲的男童，男童的47歲阿嬤自行逃出，57歲阿公則因中風臥床，逃生不及，被發現時已全身焦黑，沒有生命跡象，阿嬤傷勢較重，送醫插管治療，所幸2男童只有輕傷。

彰化縣消防局表示，今天上午6時許接獲通報，線西鄉一處3層樓的透天住宅發生火災，派出各式消防車11輛、救護車4輛，消防人員35人到場搶救，人員到場發現黑煙從2樓竄出，立即破壞1樓鐵捲門，隨即架設梯子從2樓前面的陽台進入室內，先救出2名男童，破門後阿嬤自行逃出。

消防局表示，人員隨後再佈水線進入1樓客廳，火勢在半小時撲滅，但在1樓客廳發現阿公躺在電動床上，全身焦黑，明顯死亡。受傷阿嬤與2名外孫則送往彰基急救。

消防局指出，這起民宅火災燃燒面積1樓客廳約10平方公尺，初步研判起火點在1樓，起火原因仍待進一步調查。

彰基表示，阿嬤送到彰基時並無意識，雙腿燒傷面積14%，背部跟腹部燒燙傷面積10%，雙手面積2%，經緊急插管後有恢復意識，目前插管治療中。2名男童只有輕傷， 仍在兒童醫院接受救治。

縣議員賴清美表示，這戶人家是租房子住，她今天到場關心時，因為清晨天氣寒冷，她看到兩個小男孩穿得很少，擔心受寒，馬上就說「誰有衣服讓他們穿」，當場就有女性警消人員為小男孩披上衣服與棉被，讓小男孩在遭受火舌驚慌之際，感受到社會的溫暖。

消防員架設梯子從2樓前面的陽台進入室內，先救出2名男童，破門後阿嬤自行逃出。（民眾提供）

彰化線西鄉發生透天民宅火災，中風阿公臥床1樓客廳逃生不及燒死，3歲與5歲的男童救出輕傷，自行逃出的阿嬤插管治療。（民眾提供）

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