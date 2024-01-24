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好消息！彰化扇形車庫停車場今啟用 1/31前免費停車

彰化市扇形車庫停車場今天啟用，即日起至1月31試營運期間提供免費停車，2月1日起正式收費，可望解決彰化火車站周邊停車位不足的問題。 （記者湯世名攝）

彰化市扇形車庫停車場今天啟用，即日起至1月31試營運期間提供免費停車，2月1日起正式收費，可望解決彰化火車站周邊停車位不足的問題。 （記者湯世名攝）

2024/01/24 14:16

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市後火車站以往停車空間不足，造成違停亂象、環境雜亂，經市公所攜手縣府爭取前瞻計畫補助，由市公所執行新建「扇形車庫停車場」，此一有如鐵道觀光廊道2.0版的完善立體停車場今天啟用，即日起至31日試營運期間提供免費停車，2月1日起正式收費，可望解決彰化火車站周邊停車位不足的問題。

啟用典禮上，市長林世賢感謝中央與縣府挹注經費，並強調這是繼彰化中友百貨公司之後，又一縣市合作的成功案例；縣長王惠美則表示，向交通部爭取到5座停車場，其中就有3座位在彰化市，緊接著扇形車庫停車場啟用後，延平地下停車場也即將落成。

有關「扇形車庫停車場」工程的總工程經費，為3億7000多萬元，由中央補助1億1671餘萬元，市公所與縣府自籌2億5495餘萬元；興建樓層共地下1層、地上4層，可停放的車位為295席汽車、525席的機車及電動單車（微型電動二輪車）停車位。

本工程自2021年3月開工，去年7月竣工，12月間先後取得使用執照、停車場登記證，歷經3年不只改善停車問題，連整個環境都煥然一新。

至於扇形車庫停車場收費費率為小型車每小時30元（當日上限180元），停放電動汽車充電專用位每小時加收20元，無每日上限（不論是否有充電），機車及電動單車（微型電動二輪車）每小時10元（當日上限40元）；小型車月租方案將於開放停車後一段時間公布及登記。

扇形車庫行車場旁上萬塊紅磚打造的全尺寸CK124蒸汽火車頭，重逾50噸還會冒煙。（記者湯世名攝）

扇形車庫行車場旁上萬塊紅磚打造的全尺寸CK124蒸汽火車頭，重逾50噸還會冒煙。（記者湯世名攝）

彰化扇形車庫停車場今天舉行落成啟用與剪綵儀式。（記者湯世名攝）

彰化扇形車庫停車場今天舉行落成啟用與剪綵儀式。（記者湯世名攝）

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