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    海削國庫1600萬！幽靈公司偽兌獎發票 車手僅輕判拘役20天

    檢方查獲數數百箱空白發票。（彰化地檢署提供）

    檢方查獲數數百箱空白發票。（彰化地檢署提供）

    2022/08/02 22:17

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署2019年破獲國內首宗「真中獎、假消費」詐領發票獎金集團，該集團涉嫌成立加水站公司，3年共兌領5萬9203張中獎發票，詐得金額近1600萬元，經檢方逮捕並起訴12名涉案被告，該案近日進入審判，涉嫌幫集團兌獎換現金的林姓（原姓蔡）跟張姓車手，犯依詐欺罪，各判處20天拘役，可易科罰金。

    這起案件緣於中部某家便利商店，經常有特定人持多張中獎發票兌獎，而中獎發票均來自同一家加水站公司，且每張發票申報金額僅1至3元，引起超商人員懷疑並檢舉。

    檢方與國稅局聯手偵辦發現，該不法集團虛設7家水資源站，但根本沒加水機，而是每期向國稅局購買數百萬張發票，再等發票開獎，篩選200元至20萬元中獎號碼，再打印假消費內容後，交由集團成員到全國各超商兌獎，車手兌換每張可抽取20元至40元佣金。

    由於這是國內首宗破獲的「二聯式收銀機發票」詐領發票獎金案，檢方相當重視，將33歲盧主嫌盧杰煬遭裁定收押，其餘同夥予以2萬至10萬元不等交保。

    彰化地方法院近日先針對該案車手進行宣判，判決書指出，車手林男，因持2017年3至4月共70張假發票，兌得1萬4000獎金後獲得1400元報酬，另一車手張男，則是持2018年9至10月份中獎發票18張，兌換3600元獎金。

    法官審酌，林男、張男都以詐術向財政部詐領統一發票中獎獎金，侵害國家財產法益，有害公共利益，同依共犯詐欺取財罪，裁處拘役20天。

    又是雷聲大雨點小！該判決出爐後引起民眾譁然，認為詐騙集團連國庫都敢騙，最後卻能易科罰金，連關不用關。檢方表示，該集團犯罪手法、分工縝密，本案法院就2名跑腿的「車手」先行審結宣判，至於主謀與其他相關涉案被告仍在審理中。

    林男跟張男多次利用假發票到便利商店兌換中獎獎金，因中獎發票均來自同一家加水站公司，且每張發票申報金額僅1至3元，引起超商人員懷疑並檢舉。（彰化地檢署提供）

    林男跟張男多次利用假發票到便利商店兌換中獎獎金，因中獎發票均來自同一家加水站公司，且每張發票申報金額僅1至3元，引起超商人員懷疑並檢舉。（彰化地檢署提供）

    檢方查獲空白發票、票打印機、儲值悠遊卡等證物。（彰化檢署提供）

    檢方查獲空白發票、票打印機、儲值悠遊卡等證物。（彰化檢署提供）

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