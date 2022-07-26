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    天選之人！ 他用雲端發票「爽中3獎」 運氣爆棚還每期都中

    一名自稱對中統一發票三獎1萬元的網友透露使用雲端發票7年間，幾乎每期都有中獎，文章一出羨煞許多人，紛紛直呼「根本天選之人」。（圖取自PTT）

    一名自稱對中統一發票三獎1萬元的網友透露使用雲端發票7年間，幾乎每期都有中獎，文章一出羨煞許多人，紛紛直呼「根本天選之人」。（圖取自PTT）

    2022/07/26 20:10

    〔即時新聞／綜合報導〕五、六月期統一發票昨日開獎，除了千萬特別獎及200萬特獎等獎項，雲端發票還有專屬獎項，有網友抱怨雲端發票中獎機率低，沒想到釣出另一名網友發聲，對中三獎1萬元，並透露使用雲端發票7年，幾乎每期都中獎；文章一出，羨煞許多人，紛紛直呼「根本天選之人」。

    財政部25日公布最新一期2022年5~6月統一發票中獎號碼，1000萬元特別獎中獎號碼為「46438476」；200萬元特獎中獎號碼「54769852」。財政部表示，自今年起統一發票六獎（獎金200元）不再增開1組，但每期雲端發票專屬獎共開出176萬6030組，包含雲端發票專屬100萬元獎項30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組。

    對此，一名網友在PTT發文抱怨，雲端發票中獎率很低，已8個月沒有中獎，崩潰質疑「騙大家用雲端發票用意為何？」對此，另名網友發文分享，自稱使用雲端發票已有7年時間，「7年來最高只中過5獎$1000元」，但「剛剛登入APP看一下開獎，發現中了三獎1萬元」。

    該網友也補充，使用雲端發票7年期間幾乎每期都有中獎，且很多都是中雲端發票的「專屬獎」，每個月雲端發票約有200張，上一次沒中是2021年的03-04月，再前一次摃龜更是遠在2019年的03-04月，對比紙本發票已一年多沒中過獎，「建議大家手邊有會員能歸戶的還是去歸戶，雲端還是蠻能中獎的」。

    不少網友羨慕直呼「第一次看到一萬的」、「我也是每期都中，上期中2千多」、「中1萬大概快有些人一輩子的份惹」、「你根本天選之人」、「中一萬雲端發票，實領8000，太爽惹吧」，但也有網友悲嘆「用雲端後就沒中過+1」、「我已經大概3年，一張都沒中過了」。

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