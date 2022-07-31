幫回家路點「光明燈」 彰化二林認養路燈全縣第一

傑林獅子會響應路燈認養政策，連續兩年認養50盞路燈，近接受二林鎮公所表揚。（記者陳冠備攝）

2022/07/31 18:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕電費高漲，對基層公所的路燈電費負擔又加重，為此彰化縣不少鄉鎮公所開放民眾認養路燈計畫，每盞燈一年從600元到1000元不等，二林鎮公所積極宣傳，號召民眾、社團跟企業響應，今年已有1298盞路燈被認養，已達今年認養目標2400盞數目的一半，更是全縣第一。

彰化縣二林鎮是全縣土地面積最大的鄉鎮，境內共有7000多盞路燈，每年電費需支付一千多萬，近年陸續淘汰換為LED路燈，節省至約600萬元，不過鎮庫財政依然吃緊，公所遂於3年前發起「點燈助人，快樂做公益」活動，第一年就募得1275盞、第二年募得1926盞，今年第三年至7月底為止已有1248盞。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林鎮地廣，路燈也多，因此公所每年都要編列一筆不小的預算支出電費，所以發起認養路燈計畫，不過首年就遇上疫情攪局，不過順利突破千人，去年也更上一層樓，今年希望再接再厲，能完成2400盞門檻，如此就能將省下的電費施作鎮內小型工程，有效利用造福更多人。

傑林獅子會響應路燈認養政策，連續2年認養50盞路燈，近日也接受公所表揚。蔡詩傑說，「希望打破自掃門前雪劣習！」，公所積極推廣認養路燈計畫，最常遇到不少民眾只選擇認養住家附近的路燈，讓計畫成為瓶頸，對此公所鼓勵民眾認養不分彼此，會適時公告表揚，讓更多民眾、社團或企業來參與公益。

根據統計，員林市公所境內約有1萬2000盞路燈，南彰化最多，不過今年目前只認養613盞，北斗鎮今年也首推認養，不過未達100盞。

二林鎮公所連續3年發起「點燈助人，快樂做公益」活動，吸引不少當地民眾參與，今年已有1298盞路燈被認養，全縣第一。（記者陳冠備攝）

二林鎮發起路燈認養計畫3年，今年已認養1298盞，全縣第一。（記者陳冠備攝）

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