超搶手！鹿港實境解謎玩家專屬「蜥蜴」燈球 500個名額秒殺

為了不必排隊領取「角落小夥伴」的蜥蜴燈球，許多人搶報500個名額的實境解謎活動。 （彰化縣政府提供）

2024/06/19 23:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕角落小夥伴的魅力無法擋！彰化縣「小鎮光影藝術節」7月7日將發放1500個「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球，其中500個保留給參加鹿港實境解謎活動的玩家，結果，今天12點報名一開放，500個名額3分半鐘就宣告額滿了，超級搶手。

今年的「小鎮光影藝術節」與日本San-X創作的療癒系IP「角落小夥伴」合作，6月7日開幕當天發放1500個特製「角落小夥伴」的「企鵝」燈球，造成現場大排長龍，網拍平台已有人拿出拍賣，還強調這是「限量絕版」，狂飆價為1000元，令人咋舌。

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縣府城觀處表示，希望民眾不要去買，因為即將在7月7日發放1500個「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球，其中500個保留給參加解謎活動的玩家，另外1000個將提供現場民眾排隊領取，排隊領取者必須先加入愛玩彰化LINE好友與臉書，發放地點為鹿港公會堂，將於7月7日下午3點半發放號碼牌，4點15分領取燈球。

不少民眾為了不想排隊領取燈球，就在今天搶著報名鹿港實境解謎活動，今天中午12點一開放報名，500個名額在3分半鐘就宣告額滿，讓搶不到的為之扼腕。

彰化縣小鎮光影藝術節開幕發放「角落小夥伴」的「企鵝」燈球（圖左），7月7日將再發放「蜥蜴」燈球（圖右）。 （彰化縣政府提供）

「角落小夥伴」的「企鵝」燈球，網拍平台已飆到1000元。 （取自網路）

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