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限量1500個！鹿港解謎遊戲送「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球

可愛又療癒的白熊、企鵝、貓咪、炸豬排、蜥蜴…等小小夥伴，成為光影藝術節一大特色，遊客同框拍照，萌翻了。（縣府提供）

可愛又療癒的白熊、企鵝、貓咪、炸豬排、蜥蜴…等小小夥伴，成為光影藝術節一大特色，遊客同框拍照，萌翻了。（縣府提供）

2024/06/18 15:36

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮「小鎮光影藝術節」將展至8月4日，活動自6月7日端午連假前開燈，吸引大量遊客，暑假即將到來，彰化縣政府搭上這波賞燈熱潮，推出「行動密碼，鹿港」實境解謎遊戲，將發放1500個「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球，其中500個給參加解謎活動的玩家，另外1000個開放現場排隊領取。

主辦單位城市暨觀光發展處今為活動暖身，實境解謎遊戲明天（19日）中午12點起開放報名，限量500組，每組150元，可供1至4人參與。玩家需開啟「愛玩彰化」LINE官方帳號即可開始遊戲，通關後可獲得肉包、飲品及專屬通關禮粽型零錢包，遊戲難度適中，適合喜愛挑戰的玩家。

城觀處表示，今年「小鎮光影藝術節」首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，把可愛又療癒的白熊、企鵝、貓咪、炸豬排、蜥蜴等小小夥伴帶進鹿港，白天帶給大家歡樂活潑的氛圍，晚上點燈後溫暖的光芒，傳遞珍惜家人、夥伴童心的療癒感，這些萌翻天的小夥伴們，成了今年三大燈區鹿港溪、桂花巷藝術村、鹿港老街等地點最大亮點。

延續端午連假賞燈熱潮，城觀處再推出實境解謎遊戲，搭配7月7日活動日，將發放「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球，更多活動資訊可上臉書「愛玩影化」或彰化旅遊資訊網。

2024小鎮光影藝術節在暑假推出實境解謎遊戲，開放500組名額，玩家拿到解謎包，完成解謎任務會贈送肉包、飲料及好禮。（記者張聰秋攝）

2024小鎮光影藝術節在暑假推出實境解謎遊戲，開放500組名額，玩家拿到解謎包，完成解謎任務會贈送肉包、飲料及好禮。（記者張聰秋攝）

今年彰化縣鹿港鎮「小鎮光影藝術節」首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，把可愛又療癒的白熊、企鵝、貓咪、炸豬排、蜥蜴…等小小夥伴帶進鹿港，白天帶給大家歡樂活潑的氛圍，晚上點燈後溫暖的光芒，照亮夜空。（縣府提供）

今年彰化縣鹿港鎮「小鎮光影藝術節」首度與日本療癒系IP「角落小夥伴」合作，把可愛又療癒的白熊、企鵝、貓咪、炸豬排、蜥蜴…等小小夥伴帶進鹿港，白天帶給大家歡樂活潑的氛圍，晚上點燈後溫暖的光芒，照亮夜空。（縣府提供）

2024小鎮光影藝術節展期至8月4日，縣府歡迎大家來鹿港玩解謎、尋找角落小夥伴，踏上暑期限定的溫馨夢幻旅程。（縣府提供）

2024小鎮光影藝術節展期至8月4日，縣府歡迎大家來鹿港玩解謎、尋找角落小夥伴，踏上暑期限定的溫馨夢幻旅程。（縣府提供）

彰化縣政府暑假推出「行動密碼，鹿港」實境解謎遊戲，活動當天將發放1500個「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球。（縣府提供）

彰化縣政府暑假推出「行動密碼，鹿港」實境解謎遊戲，活動當天將發放1500個「角落小夥伴」藍色蜥蜴小燈球。（縣府提供）

玩家們拿著實體解謎包，搭配愛玩彰化LINE就可開啟遊戲，前往各景點破解任務謎團，關卡內容融合景點特色，適合喜愛實境解謎的玩家來挑戰。（縣府提供）

玩家們拿著實體解謎包，搭配愛玩彰化LINE就可開啟遊戲，前往各景點破解任務謎團，關卡內容融合景點特色，適合喜愛實境解謎的玩家來挑戰。（縣府提供）

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