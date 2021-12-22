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    首頁　>　彰化縣

    當警察塑膠？！半夜到派出所長鳴喇叭 快速倒車狂挑釁

    彰化縣二林鎮萬興派出所前方，近日凌晨常出現民眾駕駛小貨車，以快速倒車、急煞、空轉燒胎或長按喇叭等企圖製造噪音挑釁。（民眾提供）

    彰化縣二林鎮萬興派出所前方，近日凌晨常出現民眾駕駛小貨車，以快速倒車、急煞、空轉燒胎或長按喇叭等企圖製造噪音挑釁。（民眾提供）

    2021/12/22 21:37

    〔記者陳冠備／彰化報導〕挑戰公權力！彰化縣二林鎮萬興派出所近日晚間頻頻出現一人駕駛機車或小貨車，到派出所前快速倒車、急煞、空轉燒胎或長按喇叭，企圖製造噪音，附近當地居民屢屢被噪音嚇醒，員警雖立刻走出關切，但這名人士仍不為所動，三番兩次跑來挑釁警方。警方表示，該駕駛已涉嫌危險駕車等違規行為，已開單告發並依公共危險罪嫌函送法辦。

    臉書「二林人的大小事」近日出現一則貼文，指出萬興派出所前在11月5日、22日及12月15日跟21日凌晨1點至4點間，有一瘋狂人士常駕駛機車或開著小貨車來搗亂。民眾留言，到底是誰家的家人？可以請他不要再亂了嗎？在萬興派出所前亂不停欸！（很疑惑為什麼沒有被抓走？），從11月初到現在，越來越頻繁，三更半夜的，一個轄區問題人物，搞得大家無法入眠等語。

    影片顯示，該人士常駕駛一輛小貨車並放著超大的音樂聲開到派出所前，接著暴衝、急速倒車並煞車，或是空轉輪胎企圖製造刺耳聲音，見有員警走出就往前開，員警離開又往後開，如此反覆約3分鐘，見警方拿他沒辦法，還在路口玩起三角錐或長按喇叭等，行徑相當囂張。

    對此芳苑警分局表示，該人士常亂檢舉及謊報，日前該所值班同仁發現他又駕駛小貨車在派出所前狂按喇叭，立即上前驅趕，同時也駕車攔查，不過仍被他快速駛離，針對此部份已依違規駕駛的部分舉發製單，同時針對危險駕駛部分，依公共危險罪嫌函送法辦。

    民眾不僅製造噪音，還在派出所前道路亂擺交通錐，讓警方也拿他沒皮條。（翻攝二林人的大小事）

    民眾不僅製造噪音，還在派出所前道路亂擺交通錐，讓警方也拿他沒皮條。（翻攝二林人的大小事）

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