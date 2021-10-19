吃米粉、玩芬園 10/23羊肉爐米粉800份吃免驚

芬園鄉長林世明（右2）今天表示23日米粉節當天，將準備羊肉爐米粉及在地提供的健康米粉料理共800份，要讓民眾一飽口福。 （記者湯世名攝）

2021/10/19 15:04

〔記者湯世名／彰化報導〕2021芬園米粉節將於23日在彰化縣芬園鄉環保公園熱鬧登場，鄉長林世明今天在記者會表示，今年以「米粉健康吃、芬園好好玩」為主軸，活動當天除了有創意健康米粉料理賽及寓教於樂的闖關活動，還將準備羊肉爐米粉及在地提供的健康米粉料理共800份，要讓民眾一飽口福，好好品味芬園米粉與玩味芬園鄉。

林世明表示，今年受疫情影響，國人不便出國旅行，因此芬園鄉公所及鄉民代表會希望透過這項活動，讓國人走一趟彰化芬園，品嘗在地的好味道。活動結合芬園在地社區特色文化生活體驗及甲蟲生態教育，大家也可以走進八卦山六大挑水古道之一，挑水古道位在芬園鄉大竹村與溪頭村之間，是早期人們取用山泉水所走的石砌道路，可以跟隨古人的腳步居高臨下享受不一樣的芬園風景。

2021芬園米粉節規劃「創意健康米粉料理賽」，邀請芬園在地的社區來進行參賽，賽後選手也會提供料理的食譜，讓大家在家也可以自己做健康美味的米粉料理來品嘗。

芬園鄉公所舉辦的「健康米粉嘉年華」邀請到芬園在地企業雅方國際公司準備羊肉爐米粉及在地提供的健康米粉料理共800份，要讓民眾一飽口福，有吃又有玩。

芬園米粉節將於23日在芬園鄉環保公園登場，當天將準備羊肉爐米粉及在地提供的健康米粉料理共800份，讓民眾一飽口福。（記者湯世名攝）

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