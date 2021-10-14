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    首頁　>　彰化縣

    免費入場！彰化建縣300年藝術巡演 「優人神鼓」明打頭陣

    彰化縣邀請優人神鼓15日到和美鎮和仁國小演出，完全免費，讓民眾萬分期待。（彰化縣文化局提供）

    彰化縣邀請優人神鼓15日到和美鎮和仁國小演出，完全免費，讓民眾萬分期待。（彰化縣文化局提供）

    2021/10/14 21:18

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於等到了國際級的表演了！歡慶彰化縣即將在2023年迎接建縣300年，特別邀請到享譽國際的「優人神鼓」來演出，也是和美小鎮難得一見的國際表演，因為防疫有入場人數管控，將在明（15）日下午5點半起開放入場，全場限1450人入場！

    許多和美人都說，以往全縣的大型表演，不是在彰化市，就是在員林市，要不然就是鹿港鎮，常常都忘記全縣人口第3名的和美鎮，讓和美人非常哀怨，連要看場藝文表演都要舟車往返，這次終於等到了國際級演出，尤其還是免費，在後疫情時代，能夠在戶外看場免費的表演，真是太幸福了。

    優人神鼓演出是「建縣三百‧大放藝彩」鄉鎮藝術巡演的第一場，安排在和美鎮和仁國小操場演出，因為15日學生仍有上課，演出時間安排在晚間7點半到8點40分，入場時間則從5點半開始，可以入場領取號碼牌。

    縣府表示，因為防疫關係，民眾入場有人數控管，最多只能有1450人可以入場，而量體溫、戴口罩都不能少，全程觀看表演都必須戴上口罩。

    和美警分局表示，已規劃15日5點半開始進行交通疏導，引導民眾在愛華路、仁愛路、仁壽路等路段的路面邊線停車，並在路口進行機動管制。

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