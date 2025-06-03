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    有詭?旅行袋1分鐘被轉手! 合庫行員遭盜387萬 黑衣男最新畫面曝光

    黑衣男取走裝有鉅款的旅行袋，自台大醫院搭公車至羅斯福路、潮州街下車，行經南昌路畫面。（記者劉慶侯翻攝）

    黑衣男取走裝有鉅款的旅行袋，自台大醫院搭公車至羅斯福路、潮州街下車，行經南昌路畫面。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/03 17:27

    〔記者劉慶侯／台北報導〕合作金庫行員遭盜387萬元，北市警中正一分局今日公布歹徒自台大醫院搭乘公車至羅斯福路、潮州街下車後，行經南昌路畫面。警方不解為何對方能鎖定殷姓行員，並取走對方放在台大醫院商場地下街辦公室門口的行李袋，懷疑內神通外鬼，警方現同步進行釐清中。

    警方表示，合作金庫銀行64歲殷姓行員，平時負責收取台大醫院營收款項，5月29日11時50分，殷姓行員先到台大醫院出納組收取387萬元，再到位於常德街的台大醫院西址地下街的美德耐商場辦公室，要收取美食街、商場等營收款。

    令警方不解的是，殷男進入辦公室前，卻將裝有387萬元鉅款的隨身旅行袋，隨手便放在台大醫院商場地下街門口走廊處，結果1分鐘左右便被歹徒拿走。

    警方指出，犯嫌得手後，徒步走到中山南路公車站，搭乘公車往南落跑，11時58分時在南昌公園下車；當時犯嫌身穿黑衣黑褲，手上提著一個提袋，頭上還戴著連身帽，似乎就是要躲避監視器鏡頭，被免遭警方追緝。

    警方說，嫌犯種種作為應並非臨時起意，且應是預謀犯案，因為他早已在案發現場埋伏，待殷姓行員一放下旅行袋，他就上前拿走。他搭公車時還刻意使用現金資付車資，刻意不使用記名票卡，下車後還徒步繞路、製造斷點。

    警方表示，殷男發現錢被拿走，先找台大醫院駐衛警幫忙報警，1個多小時後，再到派出所製作筆錄。他過去似乎都是先把掛號費款項放入旅行袋，再到商場辦公室收款；他還稱過往都將旅行袋放在商場門口，並非此次刻意為之。

    警方懷疑，殷男長期且固圖定性的作為，可能早就有心人注意且窺視許久，所以當日的盜竊行為並非隨機性。警方研判全案是內神通外鬼的計劃性作案，現一併深入對相關人員的人際關係作過濾調查中。

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