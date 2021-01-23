獨家》CPR103歲人瑞 埔鹽消防隊鬼門關前救命

103歲人瑞陷入OHCA，救護員裝上自動心肺復甦機，插管供氧，人瑞阿嬤終於恢復心跳。（記者陳冠備翻攝）

2021/01/23 17:45

〔記者陳冠備／彰化報導〕人瑞也可以CPR！彰化縣埔鹽鄉一家長照中心103歲李吳阿嬤（冠夫姓）昨（22）日在院裡看表演，突然臉色發白，失去呼吸心跳，一旁民眾趕緊通報119，埔鹽消防隊趕到，立刻對人瑞阿嬤施以CPR（心肺復甦術），送上救護車，抵達醫院前，阿嬤大咳一聲醒來，目前經檢查後生命跡象已恢復穩定。埔鹽消防隊說，這是他們第一次救人瑞，也是CPR救人最高齡案例。

彰化縣消防局埔鹽分隊說，昨天下午2點48分接獲長照中心有高齡民眾OHCA案件，抵達現場時，長照中心護理師已在進行CPR急救，救護同仁立即接手，發現情況危急，立即幫老婦插管供氧，使用自動心肺復甦機持續急救，送上救護車2分鐘，老婦終於醒來。

鹿港基督教醫院說，老婦到院後已恢復呼吸心跳，目前在加護病房插管治療中，狀況進步中，生命已逐漸恢復穩定，但對於老婦心跳突然停止原因仍待進一步檢查，不過肯定現場救護員有連續施以CPR，是搶救老婦生命的關鍵。

埔鹽分隊隊員宋明哲說，急救時發現是年紀很大的長輩，但是不知道年齡，直到送上救護車，才得知是103歲人瑞。他認為，老婦失去生命跡象時，長照中心反應即時，護理師立即施以CPR，3、4分鐘後救護人員抵達接手，按壓約6、7分鐘再插管供氧，把握搶救黃金期，最後才得以順利從鬼門關前救回來人瑞。而家屬事後得知又驚又喜，到院探望也頻頻感謝。

「第一次對人瑞用CPR！」宋明哲說，他從事消防救護十多年，有不少OHCA救回經驗，不過卻是第一次救到人瑞，因此在施以CPR時，按壓力道有調整，一般成人約8至9成，對人瑞則7成，才能達到按壓刺激，不過還是有骨裂風險，幸運的是人瑞阿嬤身體強壯，才能挺過難關。

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