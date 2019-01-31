英通過脫歐B計畫 歐盟不買單

2019-01-31

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國下議院二十九日以三一七對三○一票，驚險表決通過有脫歐「Ｂ計畫」之稱的一項脫歐協議修正案，要求撤除脫歐協議中避免愛爾蘭出現「硬邊界」的邊界保障措施，改以替代安排取代，並授權首相梅伊前往歐盟重新協商脫歐協議，以防落入「無協議脫歐」的情況，但布魯塞爾及歐洲領袖異口同聲拒絕重談。

要求撤除邊境保障措施

梅伊於表決後指出，國會兩週前曾以四三二對二○二票，否決脫歐協議草案，但今次投票顯示，只要改變邊境保障措施部分，議員就有意願支持脫歐協議，但她也承認重新談判並非易事。她同意英國不應無協議脫歐，但一味反對不足以阻止脫歐。

下議院二十九日共表決七項修正案，包括保守黨資深議員布雷迪（Graham Brady）之提案，要求以「替代安排」取代愛爾蘭「邊境保障措施」。此案通過後，梅伊須向歐盟要求刪除脫歐協議中的邊境保障措施，該措施旨在排除於愛爾蘭與英國領土北愛爾蘭之間出現「硬邊界」，亦即保持邊界開放。

然而，歐洲理事會主席圖斯克堅稱，邊境保障措施是脫歐協議的一部分，脫歐協議不容重新談判。他已致電歐盟其他二十七國領袖，經協調一致發出聲明，強調不考慮重談。法國總統馬克宏支持圖斯克的立場。德國尚未作出回應。愛爾蘭外交部長柯伏尼則重申，邊境保障措施有其重要性。

此外，英國下議院也以三一八對三一○票，表決通過拒絕無協議脫歐的修正案。此一修正案並無拘束力，但顯然是梅伊的失敗；梅伊一再堅稱，只有不排除無協議脫歐，她才有籌碼與歐盟談判。對此，反對派工黨領袖柯賓回應，他已準備好與梅伊見面討論明智的脫歐方案。兩週前國會否決脫歐協議後，柯賓一直不願與梅伊會面，他如今改變心意，因為他先前要求排除無協議脫歐的目標已達成。梅伊則承諾，若她未來兩週無法與歐盟達成新協議，將於二月十四日讓議員表決下一步行動。

針對這次投票，英國媒體反應兩極。支持脫歐的《每日郵報》盛讚這是「梅伊的勝利」，但挺留歐的《衛報》批評，梅伊的勝利是「基於幻想的慘淡成功」。

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