巴西新總統 不排除設美軍基地

2019-01-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕有「巴西川普」之稱的巴西極右派新總統波索納羅三日指稱，他對美國「今後」在巴西設立和營運軍事基地的討論持「開放」態度，端視「可能發生的世事」。這番話凸顯他渴望拉近美、巴關係。波索納羅二日向來訪的美國國務卿龐皮歐說，美巴現在「是朋友」。他並以藉由敵視中國對巴投資的姿態，使自己和華府站在同一陣線，一改巴西中間及左派政治人物多年來尋求擺脫美國影響力的做法，此舉將大幅轉變巴西外交政策方向。

敵視中國投資 與美站在同一陣線

六十三歲的波索納羅三日接受電視台專訪表示，「誰知道將來我們是不是可能得討論這個主題」。但他也說，此一實質議題「也許只是象徵性的」，目前美、中和俄羅斯「都能在沒有（海外軍事）基地下，把它們的武裝部隊投射到全球各地。」

波索納羅在專訪中，表達對俄國空軍去年十二月初參與在委內瑞拉舉行的軍演的「關切」。他批評委內瑞拉總統馬杜羅「獨裁」，且俄國為馬杜羅撐腰，使區域內緊張情勢顯著升溫，令人擔憂。他說，巴西有必要關切此事，「我對美國採取的動作屬於經濟上的，不過也可以是軍事的，在這方面，我們可以簽個條約、協議。我們並不想在南美洲當超級強權，但我們應該掌握最佳優勢。」當他被問到此話是否代表他會允許美國在巴西駐軍？波索納羅答道，當然願意磋商可能性。

波索納羅也證實，將把巴西駐以色列大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，目前只是時間問題。他還說，反對巴西遷館的主要國家只有伊朗，沒有阿拉伯國家。巴西國內勢力強大的農業界先前已表態反對，避免惹惱每年向巴西購買數十億美元通過「清真認證」肉品的阿拉伯國家。

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