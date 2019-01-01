美在中逾20文化中心 北京喊關

2019-01-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國和中國不僅在貿易和科技領域互別苗頭，也在信仰和價值觀建構上互不相讓。紐約時報去年十二月三十日報導，在美國國務院鼓勵及贊助下，美國多所大學近年前往中國校園開設文化中心，透過非關政治的課程和活動推廣美國文化，但隨著中國國家主席習近平集權，這類機構逐漸成為北京的眼中釘，再加上川普政府對「文化外交」態度冷淡，在中國的二十餘間美國文化中心面臨關門命運。

紐時指出，美國和蘇聯的冷戰結束後，美國政府漸不重視設立海外文化中心，只有中國被視為特例，因為在北京嚴控媒體下，美方憂心美國形象遭到醜化。更重要的是，中國官方主導在美開設、以傳播中國文化的「孔子學院」，已從歐巴馬時期的七十多所，成長至今逾百所；相較之下，中國境內的美方同類型機構，二○一一年時僅有五所，且都開設於受嚴密監控、民眾無法接觸的外交使館。

因此，自一二年起，美國國務院提供二十多所美國大學各十萬美元補助，支持其在中國校園開設美國文化中心；為了淡化官方色彩，還敦促各中心另行募款，也不干涉課綱規劃，教授主題以時尚、音樂、運動、電影等為主，同時鼓勵校方多前往北京、上海以外的城市辦學。例如，俄亥俄州立大學即赴武漢大學開設文化中心，非裔美籍踢踏舞團的表演是其最受歡迎的活動。

曾想會見中國學生 美駐中大使被拒

然而，習近平一二年掌權後，開始推行反自由民主等西方價值觀的運動，包括在學術機構安插中共黨員，美國文化課程從此被劃上紅線，美國文化團體和講者也遭禁，以確保「習思想」成為課堂核心。

紐約理工學院（NYIT）在南京大學的文化中心就被盯上，負責學者泰勒（Monique Taylor）一五年曾遭國安官員訊問數小時，使美國校方大為震驚，之後便婉拒國務院的補助，並將該中心易名，不再冠以「美國」兩字。無獨有偶，美國駐中大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）月前想前往愛荷華州立大學在河南師範大學開設的文化中心，接受中國學生提問，也遭到校方拒絕，且未透露原因。

川普政府不重文化外交 讓據點岌岌可危

另一方面，這些文化中心也在華府四處碰壁。前美國外交官員更透露，比起文化外交，華府更重視經濟層面，使得爭取經費的難度更高。美國國務院內部監督單位「督察長辦公室」（OIG）指出，國務院已在二十九所文化中心耗費五一○萬美元（逾一．五八億台幣），包括胎死腹中的十所，但這些努力「大致上效果不彰」。

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