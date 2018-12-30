不滿美撤軍 庫德族民兵投靠敘國

2018-12-30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國總統川普宣布全面從敘利亞撤軍後，與美軍協力圍剿「伊斯蘭國」（IS）的庫德族民兵，頓時在步步進逼的土耳其面前失去依靠，轉而尋求與美國敵對的敘國總統阿塞德政權保護，而敘國政府軍也在廿八日進駐敘、土邊境的北部重要戰略城市曼比季（Manbij）一帶，被視為亟欲重新控制敘國全境的阿塞德的一大勝利。

敘政府軍在曼比季「豎起國旗」

美軍在敘利亞的軍事行動，長期仰賴庫德族人民保衛軍（YPG）支援，而美軍也成為庫德族不受土耳其及敘國阿塞德政權進犯的一大因素。因此，川普在毫無協商下宣布撤軍，被庫德族視為「背叛」，改為向阿塞德政權輸誠，呼籲政府軍重新控制曼比季等地，保護其免於土耳其入侵。敘國政府軍廿八日指出，政府軍已在曼比季「豎起國旗」，將致力「剿滅恐怖主義，並擊敗所有入侵者及佔領者」。敘利亞人權觀察組織則指出，政府軍人數在三百人以上。

目前尚無法確定敘軍是否進入曼比季。據當地政府官員表示，政府軍重返是俄國居中協商的結果，「僅部署於與土國支持之反敘勢力交戰的前線，不會進入曼比季」；況且，美法駐軍也沒有離開該城，並將繼續進行巡邏任務。YPG一名官員表示，鑑於美軍最終將撤離，YPG已開始與阿塞德當局尋求和解，雙方談判仍在持續，目前唯一共識即允許政府軍駐紮曼比季外圍。

收復失土 阿塞德政權邁大步

對此，視YPG為恐怖組織及土國非法庫德工人黨（PKK）分支的土國總統艾多根，批評此舉是阿塞德當局針對安卡拉的「心理戰」；並指YPG應撤離曼比季，讓土國「沒事可做」。克里姆林宮發言人佩斯科夫則認為，這是有助穩定情勢的「正面發展」。

紐約時報指出，庫德族控制敘國四分之一領土，包括農業和石油蘊藏豐富的東、北部；敘軍重回曼比季，驗證川普撤軍、阿塞德得利一說，使遲遲無法「收復」敘國全境的阿塞德政權邁進一大步，下一步可能是重掌去年庫德族才從IS手中奪回的拉卡市（Raqqa）。

至於支持阿塞德的俄國及伊朗，也都對敘軍重返曼比季樂觀其成，前者盼阿塞德能在掌握石油區後重建國家，後者則希望疏通其對黎巴嫩真主黨等勢力的支援通道。

美擬同意庫德族戰士保有武器

與此同時，路透獨家指出，針對美軍撤離敘利亞，三名美國官員表示，美軍指揮官建議讓庫德族戰士繼續持有美方供應的武器，包括反坦克飛彈、迫擊砲、裝甲車等，直至IS完全被殲滅為止，藉此展示美方並未「拋棄」庫德族，惟相關討論還在初步階段，數日後才會向川普提交最後方案。不過，該方案與川普將消滅IS大任交予土國的計畫相悖，可能惹惱安卡拉。

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