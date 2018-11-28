中國基因編輯寶寶 學界斥瘋狂

2018-11-28

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國南方科技大學副教授賀建奎宣稱，已利用基因編輯技術訂製出「世界首例對愛滋病免疫的基因編輯寶寶」。消息二十六日傳出後，隨即引發學界撻伐，超過一百名以中國居多數的學者當天發表連署聲明，譴責該研究「瘋狂」，呼籲當局立即關上這個被打開的潘朵拉盒子。賀建奎相關研究的倫理審查方和研究實施地點，均為廣東深圳和美婦兒科醫院，但該院表示賀報告疑似作假，院方已報警，官方將展開調查。賀建奎本人則去向不明。

研究人賀建奎去向不明

中國社群媒體微博帳號「知識份子」二十六日貼出一百二十二名學者連署聲明全文，強烈譴責賀建奎宣稱成功完成的基因編輯訂製寶寶，「這項所謂研究的生物醫學倫理審查形同虛設，直接進行人體實驗，只能用『瘋狂』來形容」。聲明指賀建奎採用的「常間回文重複序列叢集關聯蛋白系統」（CRISPR）基因剔除技術，因其準確性和定位失誤、對實驗對象未來影響未明等「脫靶效應」，在學界仍有很大爭議；因此，全球生醫界技術上早就做得到，卻不願或不敢做。

人體實驗引發倫理爭議

復旦大學教授楊振綱表示，基因編輯「非常危險」。中國細胞生物學學會幹細胞分會及從事愛滋病研究的華裔學者也強調「科研倫理的高壓線不容碰觸」。CRISPR技術共同發明人、美國麻省理工學院中國科學家張鋒呼籲，暫停將基因編輯用於人類胚胎；另名共同發明人、加大柏克萊分校學者杜德納（Jennifer Doudna）也說，該技術「現階段不應臨床使用」。

中國國家衛生和計畫生育委員會表示已啟動調查，將「依法依規處理」。這項研究在中國臨床試驗註冊中心註冊，由深圳和美婦兒科醫院提供醫學倫理報告，並獲深圳市科技創新委員會提供經費。但和美總經理程珍表示不認識賀建奎，懷疑其提出的報告簽名造假。深圳市府也撇清，稱賀未事先報備。南方科大則說，賀建奎二月起就留職停薪，校方並不知情。

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