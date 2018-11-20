札克柏格秋後算帳？臉書高層爆離職潮

2018-11-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕華爾街日報十九日報導，臉書創辦人兼執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）因不滿公司危機處理效率不彰，今年初開始改採積極策略，在經營高層造成前所未有的動盪，數名重要高階主管相繼離職，就連他的長年戰友、臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）也與他關係緊張。

據報導，札克柏格今年初召集約五十名高階主管開會，告訴他們臉書已陷入「戰爭」，他計畫以相應策略領導公司。知情人士透露，札克柏格六月間於會議上強調，在承平時期，高階經理人可穩步前進，以確保關鍵決策建立共識；但在臉書遭受民意代表、投資人及用戶圍剿之際，他必須更果斷地採取行動。

據指出，札克柏格認為，臉書今年在關鍵時刻反應不夠迅速，因而不斷向高層施壓，要求「更快取得進展」，以解決用戶成長減緩、平台安全等問題。他還不時對高層主管面對批評聲浪時的處理方式表達失望。

臉書內部緊張十六日浮上檯面。札克柏格在加州總部開會時痛批，新一波的批評報導是「胡說八道」。當時有員工提問，臉書會否公布內部調查報告以嚇阻洩密，札克柏格回應，臉書確實開除洩密者，但根本癥結是媒體攻擊造成「士氣低落」。

消息人士披露，札克柏格的新政策導致與主要部屬的衝突。今年春季，他曾就英國數據公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）個資外洩事件，指責臉書第二號人物桑德柏格及其團隊，告訴她應採取更積極的處理方式。桑德柏格事後向友人傾訴，她為那次對話受到驚嚇，擔心自己職位不保。

此外，臉書旗下影音分享社群媒體Instagram共同創辦人克里格（Mike Krieger）、即時通訊軟體WhatsApp兩名共同創辦人庫姆（Jan Koum）與艾克頓（Brian Acton）、虛擬實境公司Oculus VR共同創辦人艾瑞比（Brendan Iribe）等，據信都與札克柏格意見不合，主動或被迫請辭。